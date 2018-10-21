ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как правильно фиксировать ребёнка в автокресле. Советы ГАИ

22.10.2018 13:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции – Андрей Зырянов и временно исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Александра Попова.

Почему так важно зафиксировать ребёнка в специальном кресле?

Александра Попова, временно исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Как показывают эксперименты, которые были проведены, если ребёнок хорошо зафиксирован в кресле, кресло соответствует возрасту ребёнка, соблюдены все правила безопасности ребёнка, то он не пострадает. В том случае, если ребенок находится на руках у матери, то велика вероятность того, что он при ДТП, при столкновении с другим автомобилем выпадет из рук и может также травмироваться.

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции:
У нас было 7 происшествий в Минске, где детки являлись пассажирами, в шести они находились в детских удерживающих устройствах и только в одном случае ребёнок находился на руках у матери. Вы садите своего ребёнка в кресло не для сотрудников ГАИ, а, в первую очередь, для своей безопасности, поэтому ребёнок должен быть, действительно, зафиксирован. Очень часто родители ослабляют это, чтобы ребенку было удобнее, комфортнее, надевают на куртку, на какую-то верхнюю одежду и ребенок не зафиксирован в этом кресле. Поэтому очень важно, чтобы он плотно был застёгнут и при любом действии не вылетал из этого кресла.

«Малыш бежал по переходу, мама шла сзади, и был совершён наезд». Называем частые причины ДТП с участием детей

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции – Андрей Зырянов и временно...
 
Новости дня
Новости разные
 
С единого дня информирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика