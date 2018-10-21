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Как правильно фиксировать ребёнка в автокресле. Советы ГАИ
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции – Андрей Зырянов и временно исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Александра Попова.
Почему так важно зафиксировать ребёнка в специальном кресле?
Александра Попова, временно исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции:
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции – Андрей Зырянов и временно...
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