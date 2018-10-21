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Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»
Новости Беларуси. Тепло из местных видов топлива. Сжигать торф, солому, опилки и даже еловые шишки теперь можно с небывалой ранее эффективностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рекордного для твердотопливных котлов КПД в 91 % добились специалисты гомельской компании «Комконт». Инновационный котел, способный обогреть небольшой районный центр, назван «Энергоэффективным продуктом года», а сама компания признана «Лидером энергоэффективности Беларуси».
Сжигать эффективно всё то, что в ХХ веке считалось просто отходами, гомельские инженеры вместе с европейскими коллегами учатся уже более 20 лет. Главный центр разработки находится во Франции, в Гомеле же передовые идеи адаптируют к местным условиям.
Александр Добриян, СТВ:
Сгореть в этих высокотехнологичных топках может практически любая биомасса с влажностью до 60 %. Но главный козырь – высочайшая эффективность оборудования.
Алексей Короткевич, и.о. главного конструктора СООО «Комконт»:
В Беларуси создан полный цикл производства и обслуживания оборудования после продажи.
Игорь Гарашко, начальник цеха СООО «Комконт»:
Достижения компании по достоинству оценили на национальном уровне. В этом году инновационный котел марки «Комконт» признан «Энергоэффективным продуктом года».
Александр Патутин, заместитель председателя оргкомитета конкурса «Лидер энергоэффективности Беларуси»:
Павел Проскушкин, технический директор СООО «Комконт»:
Экономное тепло инновационных котлов уже в этом сезоне согреет дома жителей Солигорска, а в следующем такие же установят в Боровлянах. К слову, окупаемость таких высокоэффективных котельных – всего два года.
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Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»
Новости Беларуси. Тепло из местных видов топлива. Сжигать торф, солому, опилки и даже еловые шишки теперь можно с небывалой ранее эффективностью, сообщили в...
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