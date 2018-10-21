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Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

22.10.2018 13:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Тепло из местных видов топлива. Сжигать торф, солому, опилки и даже еловые шишки теперь можно с небывалой ранее эффективностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордного для твердотопливных котлов КПД в 91 % добились специалисты гомельской компании «Комконт». Инновационный котел, способный обогреть небольшой районный центр, назван «Энергоэффективным продуктом года», а сама компания признана «Лидером энергоэффективности Беларуси».

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Сжигать эффективно всё то, что в ХХ веке считалось просто отходами, гомельские инженеры вместе с европейскими коллегами учатся уже более 20 лет. Главный центр разработки находится во Франции, в Гомеле же передовые идеи адаптируют к местным условиям.

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Александр Добриян, СТВ:
Технология этих котлов позволяет получить тепловую энергию практически из любой биомассы. В условиях Беларуси отлично подходят опилки, солома, торф или даже еловые шишки. А, например, в Африке в таких же котлах сжигают кофейную шелуху.

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Сгореть в этих высокотехнологичных топках может практически любая биомасса с влажностью до 60 %. Но главный козырь – высочайшая эффективность оборудования.

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Алексей Короткевич, и.о. главного конструктора СООО «Комконт»:
Сегодня основные производители котлов предлагают котлы с коэффициентом полезного действия до 84 %. Наш котел СН Compact 3 имеет КПД в 91 %.

В Беларуси создан полный цикл производства и обслуживания оборудования после продажи.

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Игорь Гарашко, начальник цеха СООО «Комконт»:
В среднем на котле находится около 2 тысяч деталей различного профиля: трубы, листовой металл. Для них применяются различные виды сварных соединений.

Достижения компании по достоинству оценили на национальном уровне. В этом году инновационный котел марки «Комконт» признан «Энергоэффективным продуктом года».

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Александр Патутин, заместитель председателя оргкомитета конкурса «Лидер энергоэффективности Беларуси»:
Более 20 номинантов были награждены премией в области энергоэффективности, и их продукция, технологии, решения, объекты отмечены как наиболее передовые.

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Павел Проскушкин, технический директор СООО «Комконт»:
Первый данный котел установлен в прошлом году. Он успешно работает. Эта технология освоена в Европейском союзе, и мы надеемся, что она также приживется в Республике Беларусь.

Экономное тепло инновационных котлов уже в этом сезоне согреет дома жителей Солигорска, а в следующем такие же установят в Боровлянах. К слову, окупаемость таких высокоэффективных котельных – всего два года.

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Тепло из местных видов топлива. Сжигать торф, солому, опилки и даже еловые шишки теперь можно с небывалой ранее эффективностью, сообщили в...
 
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