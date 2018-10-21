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"Все хотят прекращения неконтролируемого падения". Председатель ФХБ попросил прощения у болельщиков
Председатель федерации хоккея Геннадий Савилов на пресс-конференции рассказал о своих первых 100 днях у руля организации. А начал свою речь с извинений перед белорусскими болельщиками за многочисленные неудачи отечественного хоккея на разных фронтах.
— Хочу попросить прощения у всех белоруских болельщиков за выступления минского «Динамо» и сборной Беларуси на последнем чемпионате мира. Приношу извинения от имени и руководства федерации, и администраторов, и тренеров, детских тренеров. Кто-то может присоединится к моему спичу, кто-то — нет. Но главное — мы все вместе виноваты в том, что так расстраиваем белорусского болельщика, хоккейных почитателей. Поверьте, что все вместе мы пытаемся как-то выправить ситуацию. Никого не интересует, кто виноват, все хотят видеть какие-то изменения, хотят видеть прекращение этого неконтролируемого падения. Мы действительно неравнодушны к тому, что происходит на хоккейных площадках страны, — сказал Геннадий Савилов.
Напомним, что Савилов возглавил федерацию 28 июня, сменив на этом посту Семена Шапиро.
(Будет дополнено).
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Председатель федерации хоккея Геннадий Савилов рассказал о своих первых 100 днях у руля организации.
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