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В центре Минска появится еще пять платных парковок
С декабря на некоторых центральных улицах Минска парковки станут платными. Об этом сообщается на сайте предприятия «
С 3 декабря платными станут следующие парковки:
— в обе стороны по улице Коллекторная (от Немиги до Сухой);
— в обе стороны по улице Энгельса (от Кирова до Ульяновской);
— в обе стороны по улице Бобруйской (от Ульяновской до Свердлова);
— в обе стороны по улицам Академическая и Сурганова (от проспекта до Платонова).
Оплатить место можно через мобильный телефон, приложение для смартфона, интернет-банкинг, платежные терминалы или «картой парковки», которые продаются в киосках «Белсоюзпечать».
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