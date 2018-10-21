В центре Минска появится еще пять платных парковок

С декабря на некоторых центральных улицах Минска парковки станут платными. Об этом сообщается на сайте предприятия « Парковки столицы ».

С 3 декабря платными станут следующие парковки:

— в обе стороны по улице Коллекторная (от Немиги до Сухой);



Скриншот «Яндекс.Карты»

— в обе стороны по улице Энгельса (от Кирова до Ульяновской);



Скриншот «Яндекс.Карты»

— в обе стороны по улице Бобруйской (от Ульяновской до Свердлова);



Скриншот «Яндекс.Карты»

— в обе стороны по улицам Академическая и Сурганова (от проспекта до Платонова).



Скриншот «Яндекс.Карты»

Оплатить место можно через мобильный телефон, приложение для смартфона, интернет-банкинг, платежные терминалы или «картой парковки», которые продаются в киосках «Белсоюзпечать».