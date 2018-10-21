Zаграничные Zаметки. Мир глазами земляков: чилийская школа



Общение с героями наших «Zаграничных Zаметок» не всегда заканчивается с публикацией статьи. Иногда какие-то интересные моменты о жизни за границей «всплывают» уже после того, как материал вышел, и остаются за кадром, ждут своего часа. А первые осенние месяцы так или иначе у нас в Беларуси проходят под знаком школы, учителей, учебы. В этой связи нам показалось уместным разместить на страницах газеты рассказ одной из героинь «ZZ» Ирины ЛЯПКО о том, как устроена школа в далекой экзотической стране Чили:

— В Чили, как и во многих странах, есть школы муниципальные, их спонсирует государство, и частные, где родители полностью оплачивают всё. В муниципальных оплата зависит от благосостояния семьи.

Что первым делом обращает на себя внимание — здесь очень многое направлено на безопасность. Школа обычно выглядит так: закрытый прямоугольник с внутренним двориком, два этажа, стадион, если школа побогаче — могут быть теннисные корты, бассейн. Сама школа, как правило, окружена забором, дети приезжают — ворота запираются. Просто так войти постороннему нельзя, даже родители, если забирают ребенка, встречают его возле ворот. Если хочешь поговорить с учителем — без официального приглашения не зайдешь. Есть школьные автобусы, и опять же в зависимости от места, от поселка, откуда ездят дети, автобусы могут быть бесплатные и платные. У нас в кондоминиуме (жилом комплексе) есть школьник, так вот его забирают и оставляют только на территории кондо, чуть ли не у подъезда: в целях безопасности доставляют прямо до дома.

Обязательная вещь для всех учеников — униформа. У каждой школы есть своя эмблема, свои цвета, и форма оформлена в этих цветах, на каждой одежке логотип учебного заведения. Причем в понятие школьной униформы входит очень многое: юбка или платье для девочек, пиджаки, брюки для мальчиков, одна-две майки с коротким рукавом для занятий спортом и неформальных мероприятий, спортивные костюмы, теплые куртки, гольфы, свитеры на холодное время, ботинки… Ой, чего там только нет. И если семья не очень обеспеченная, то школа, точнее муниципалитет, предоставляет форму бесплатно.

Дети учатся 12 лет (восемь лет — базовое образование, еще четыре года — среднее), причем очень слабых учеников оставляют на второй год, и нет никакого ограничения по количеству лет, которые ты можешь провести в одном классе. Иногда бывает, что в классе учатся 10-летки и тут же кто-то, кому уже 14. Это редкость, но я встречала подобного рода случаи. Классы обычно большие, по 30—35 учеников. В базовой школе есть не только учитель, но и помощник учителя. Это человек, если говорить по-нашему, со средним специальным педагогическим образованием, он помогает учителю готовить учебные материалы и пособия. Кстати, учебники нужно покупать.

Уроки начинаются где-то в полдевятого-девять, и возвращаются школьники домой часам к пяти вечера. Занятия с короткими перерывами, есть перерыв на обед. Во всех школах есть столовые, а можно брать свой ланч-бокс. В школах, где дают обеды, оплата, как и за всё остальное, зависит от дохода родителей, жилищных условий семьи и многого другого. Так как дети проводят в школе, можно говорить, полноценный рабочий день, как таковых домашних заданий у них нет — в этом качестве выступают презентации, проекты и тому подобное. Всё это готовят в школе, вообще, система построена так, чтобы ребенок приходил домой и уже ничего учебного не делал. Многие наши соотечественники часто бывают против: как это так, без домашнего задания? Но мне кажется, если ребенок приходит с учебы в пять вечера, то можно бы ему и отдохнуть.

Здесь есть хорошая традиция устраивать школьные ярмарки: дети приносят свои поделки, пекут сладости, всё это продают прямо в школе, а вырученные деньги идут на поездки, экскурсии и тому подобное.

Еще мне очень понравилось, что здесь школы абсолютно инклюзивные, этому способствует большая государственная программа. В обычных классах учатся дети, например, с синдромом Дауна или расстройством аутистического спектра. Я лично наблюдала много таких примеров. Для этих детей выделяется специальный преподаватель, он сидит с ними за столом и помогает во время занятий, еще в каких-то случаях, а всё остальное время эти дети общаются и играют вместе со всеми.

А еще забавная вещь, которую я сразу не могла понять и принять: до старшей школы всех учителей дети называют Tia или Tiо, то есть «тетушка» или «дядюшка». Звучит странно, но потом я поняла, что у них это почти официальное обращение к учителю. И только в старшей школе появляются Professor или Professorа, то бишь «учитель» и «учительница». Еще для меня лично непривычная и странная вещь: учителей английского они называют «мисс» и дальше идет имя. Меня поначалу дергало, когда мои студенты — взрослые мужчины — говорили мне «мисс»: почему нельзя просто по имени? Сейчас я понимаю, что у них это обращение укореняется еще со школы.

В школах очень нежные отношения с детьми. Маленькие ученики могут подбежать, обнять, взять за руку, наговорить тебе всего-всего… Чилийцы в принципе очень контактные, любят обниматься, целоваться, и дети в школе ведут себя так же, это считается нормальным.

















Фото предоставлены Ириной ЛЯПКО