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До 7 ноября ГАИ проводит акцию «Безопасные каникулы»

22.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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До 7 ноября ГАИ проводит акцию «Безопасные каникулы»

С 22 октября по 7 ноября Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Безопасные каникулы», об этом сайту SlutskGorod сообщил инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов. 

Целью акции является активизация работы по снижению детского травматизма на дорогах. 

Во время мероприятия особое внимание ГАИ будет уделено пропуску водителями пешеходов, в особенности вблизи учебных заведений, перевозке детей-пассажиров с использованием удерживающих устройств, нахождению несовершеннолетних на дорогах в тёмное время суток.

В последнюю неделю учебной четверти сотрудники милиции общественной безопасности проведут в школах и трудовых коллективах профилактические беседы среди детей о правильном поведении на дороге.

Родителям с наступлением осенне-зимнего периода также необходимо провести профилактические беседы с детьми. Нужно напомнить о том, что пешеход перед выходом на пешеходный переход обязан убедиться в безопасности своего движения. Детям нужно донести, что при пересечении проезжей части следует снять наушники и не отвлекаться на телефон. Отдельное внимание стоит уделить ношению на одежде светоотражающих элементов в тёмное время суток. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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С 22 октября по 7 ноября Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Безопасные каникулы», об этом сайту SlutskGorod сообщил инспектор ДПС ГАИ...
 
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