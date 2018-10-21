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Продавцы – молодцы!

22.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Продавцы – молодцы!Валентина Иванова и Екатерина Карпович представили Свислочский филиал Гродненского облпотребобщеста на областном конкурса «Лучший по профессии» среди продавцов продовольственных и непродовольственных товаров.

Конкурс профмастерства проходил в Вороново и собрал 36 конкурсантов – представителей 19 филиалов облпотребобщества. По традиции участникам предстояло проявить себя в нескольких конкурсных испытаниях: «Визитная карточка», «Реклама товара», тестирование на знание правил торговли и положений Закона «О защите прав потребителей», работа в торговом объекте с покупателями (площадками для этого этапа стали вороновские магазины).

Соперники были сильными, не скрывают свислочские участницы. Тем не менее в этой здоровой конкурентной борьбе наши девушки показали хорошие результаты. Удачно сложился конкурс для Валентины Ивановой: ее профессиональные качества жюри оценило Дипломом II степени.

 

Наталья ТУРКО.

 
 
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Валентина Иванова и Екатерина Карпович представили Свислочский филиал Гродненского облпотребобщеста на областном конкурса «Лучший по профессии» среди...
 
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