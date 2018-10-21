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Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

22.10.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В минувшую пятницу на территории ОАО «Бреставтоторгсервис» (территория рынка автозапчастей) открыл свои двери Дискаунтер-4, принадлежайщий ОАО «Продтовары». И наш репортаж - о новом торговом объекте.

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Уже на подходе к дискаунтеру можно было слышать разговоры продавцов из ближайших павильонов, которые рассказывали и показывали друг другу свои покупки. Одни хвастались сырокопченой колбасой, цена за килограмм которой отличается от других магазинов на 5-6 рублей. Другие наслаждались ароматом хорошего немецкого кофе по цене 7,55 руб. за 500-граммовую упаковку. Третьи радовались покупке красной рыбы по адекватной цене.

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Внутри, как и подобает магазину такого типа, упаковки с товаром выставлены на простых витринах. Здесь нет красивой выкладки товара, однако все представлено аккуратно и компактно. Главная «фишка» дискаунтера - это минимальная торговая надбавка. Если обычные магазины стараются заработать на «накрутке», то здесь упор сделан на большой оборот и минимальный «навар» на каждом товаре. Такая схема работает в пользу покупателей, позволяя им экономить значительные суммы при закупках, например, на 2-3 недели вперед.

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Многие посетители сообщали по телефону своим родственникам цены на товар и уточняли, сколько упаковок, банок, коробок брать того или иного товара. «Здесь тушенка по 2,15 такая, как ты по 2,85 брала, - звонит пожилой мужчина жене, - возьму, наверное, штучек пять - на природу, на пикничок само то будет. Хотя нет, возьму десять! Пусть будет.» И уходит с полной корзинкой консервных банок.

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

На основные продукты цена в дискаунтере оказывается ниже, чем в других магазинах, примерно на 15-20%. Особенно это заметно на колбасных изделиях, рыбе и алкогольной продукции. Также значительная экономия получается при покупке макаронных изделий, бакалеи.

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Кстати, не за горами время, когда сезон овощей подойдет к концу. Так вот, огурцы, томаты, капуста - все это в дискаунтере также присутствует по сниженным ценам. Помимо товаров долгого хранения, на витринах можно найти и молочную продукцию: йогурты, молок, сыры, масло, сгущенку. И д-а, цена на рогачевскую сгущенку 1,84 руб, хотя в городе она давно перевалила за 2 руб.

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Уже четвертый: на «Востоке» открылся продуктовый дискаунтер с низкими ценами

Также в магазине немалый выбор чая, кофе и сладостей. В общем, большинство необходимых товаров можно смело найти здесь.

Посмотрите фото под спойлером, чтобы увидеть еще больше продуктов по низким ценам.

 
 
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В минувшую пятницу на территории ОАО «Бреставтоторгсервис» (территория рынка автозапчастей) открыл свои двери Дискаунтер-4, принадлежайщий ОАО «Продтовары». И...
 
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