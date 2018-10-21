"Это не бизнес на миллионы". Окупилась ли "Песочница" и сколько на самом деле стоит сет за 7 рублей

Одной из главных тусовочных локаций Минска этого лета стала «Песочница» . Площадка с уличной едой притягивала до пяти тысяч гостей в день. AFISHA.TUT.BY встретилась с одним из ее основателей Станиславом Агинским и владельцем фудтрака Food Truck Михаилом Григорчиком. Мы узнали, как обстоят дела со стритфудом в Минске, вернули ли создатели «Песочницы» свои инвестиции и какой была себестоимость сетов, которые продавали из фургонов за 7 рублей.





«В Минске есть фудтраки за 30 тысяч долларов»

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Как в Минске обстоят дела со стритфудом? Он скорее жив или мертв?

Михаил:

— По моему мнению, он мертв. Да, у нас есть «Песочница», есть «Комаровка» или что-то еще. Но стритфуд — это когда точки доступного и недорогого питания есть на каждом шагу.

Станислав:

— Я согласен. Когда ты идешь по Нью-Йорку и хочешь съесть хот-дог, скорее всего, ты сделаешь два шага и где-то на углу найдешь точку на колесиках. В Минске, если ты хочешь съесть какой-то стритфуд, нужно озадачиться.

Станислав Агинский

— Что в Минске можно отнести к стритфуду? «Песочница» появилась только в этом году. «Хутка Смачна» — это стритфуд?

Станислав:

— Если говорим о street food — уличной еде — то все, что можно быстро взять в руку и съесть на улице, можно назвать стритфудом. «Хутка Смачна» и их «хадун» — легенда стритфуда Минска двухтысячных годов.





— Сформирована ли в Минске культура быстрого перекуса?

Станислав:

— Скорее нет, чем да. Мне кажется в Минске нет такого стиля жизни, чтобы приходилось постоянно есть на ходу.

Михаил:

— Культура формируется годами, а не за один или два сезона. В Нью-Йорке человек может съесть салат прямо в метро или успеть перекусить, пока едет в автобусе.

— Сколько сейчас фудтраков в Минске?

Михаил:

— Думаю, порядка 30. Половина из них постоянно работала в «Песочнице». Еще важно определиться, что именно относить к траку (от англ. truck — фургон). Если кто-то в гараже сколотил повозку, ее относить к траку или не относить? Тогда можно говорить и о 50 траках. Важно понимать динамику: в прошлом году в городе было 5 траков, которые стояли около «Корпуса». В этом году мы говорим о 50 машинах.



Прототип «Песочницы» создатели «Гастрофеста» открыли еще летом 2017. Когда проводили «Гастрофест. Стритфуд», то параллельно гастрофесту поставили несколько фудтраков рядом с «Корпусом 8». Площадка была популярна и успешна, хотя сама по себе (если не учитывать доходы от «Гастрофеста» в стационарных заведениях) была для создателей убыточной.

— Сколько стоит сделать фудтрак?

Михаил:

— Можно сделать за 2 тысячи долларов, за 15, за 20. Средняя цена трака около 10 тысяч долларов. Но нужно понимать, для чего он вам нужен. Для работы только на фестивалях? Нужна стационарная точка? Насколько красивым он должен быть?

Станислав:

— В конце концов, нужно знать, что вы будете готовить. Если это монопродукт, наверное, фудтрак может быть попроще. Если хочешь большое меню — одной плитой не отделаешься.





— Сколько стоил самый дорогой трак в Минске?

Станислав:

— Есть траки за 30 тысяч долларов. Они привозные, их купили готовыми, под ключ. Если вы покупаете трак у фирмы, он будет обязательно красивым, с лампочками и иллюминациями, но и цена будет соответствующей. Есть энтузиасты, которые делают фудтраки сами — это дешевле.

«Себестоимость сета за 7 рублей в среднем была 4,3 рубля»

— Сезон в «Песочнице» закончился. Какое максимальное количество посетителей в день у вас было?

Станислав:

— В теплые дни выходного дня к нам приходило до 5 тысяч гостей.





— Эта цифра конвертировалась в 5 тысяч продаж?

Михаил:

— В среднем в хороший теплый выходной день в одной точке могло быть 300 чеков. Точек было 16, значит, да, на всю площадку — 5 тысяч продаж. Но мы говорим о первом месяце, потом интерес немного упал.

— Какую еду нужно продавать из фудтрака, чтобы бизнес был успешным?

Михаил:

— Для человека важны несколько параметров: вкус, размер порции, цена. В «Песочнице» была очень комфортная и классная цена. Качество все тоже держали. Тот, кто пытался сэкономить, готовил порцию поменьше, сделал себе только хуже — люди к ним не пошли.

На самом деле неважно, какую еду ты готовишь. У нас не такой большой рынок продуктов, чтобы сделать что-то интересное, тематическое. Вы не встретите крутую китайскую еду или большого разнообразия азиатских блюд. Все плюс-минус стандартное, и точки держатся за счет постоянных покупателей, которым нравится их продукт.





— Белорусы постоянно оценивают вложения и ищут выгоду. Вот этот сет за 7 рублей выгоден, другой — нет. Это правильно?

Станислав:

— Я абсолютно не против сравнений. Это здравый смысл: ты тратишь деньги и хочешь потратить их с наибольшей выгодой для себя. Меня немного задевает, когда люди начинают сравнивать наши цены с ценами на других рынках. Да, во Львове дешевле мясо, во Львове дешевле кушать. А в Японии дороже. Но мы почему-то всегда сравниваем с теми, где дешевле. В Исландии блюдо в ресторане может стоить 50−60 евро, салат — 30 евро. Просто потому что там другой уровень жизни, другие условия.

К сожалению или счастью, мы живем в Минске. У нас есть какое-то ограниченное количество поставщиков, исходя из их условий формируется себестоимость.

Михаил:

— Естественно, в цену сета заложен и самый главный критерий — сезонность. Мы можем зарабатывать только три месяца. Если бы лето у нас было круглый год, все было бы по-другому. Скажу, что в «Песочнице» цены даже понижали, как только тут становилось меньше людей.





— Себестоимость сетов за 7 рублей была 3−4 рубля?

Михаил:

— Средняя себестоимость сета в «Песочнице» была 4,3 рубля. То есть наценка — всего 60−80%. Не 300% и не 400%, как в кафе и ресторанах.

— Люди приходили в «Песочницу» с ссобойками?

Станислав:

— Такие случаи были. Мы, конечно, повесили таблички, что со своей едой или алкоголем к нам нельзя. Но мы не можем запретить это на 100%, досматривать людей на входе. Мне кажется, человеку некомфортно здесь со своим. Да, он один или два раза придет со своей едой, но вряд ли будет делать это постоянно.

«Песочница» — это о культуре, а не о дешевой еде»

— Не всем показалось, что 7 рублей — хорошая цена за «уличную еду». В Facebook много обсуждали, что стритфуд — это «еда для бедных» и цена должна быть доступной всем.

Станислав:

— Нужно признать, что стритфуд в Беларуси — это недешево. Та же большая шаурма, которая стоит 7 рублей (3,5 доллара) покажется не очень дешевой для человека со средней по стране зарплатой в 300−400 долларов. Если я хочу поесть дешево, я обедаю в столовой или иду магазин. Еда в «Песочнице» — это больше про культуру. Человеку приятно взять бургер, посидеть, отдохнуть в приятной атмосфере.





Михаил:

— Да, дешево поесть можно в столовой, где большое производство и продукт можно готовить с нуля. Берете капусту, тушите, получаете неплохой продукт. В траке нужно купить уже готовую, тушеную капусту и ее перепродавать. Никто не запрещает создать площадку, аналогичную «Песочнице», но с сетами по 2 рубля. Но это или будет невозможно есть (простая экономика), или площадка просуществует два дня.

Мне кажется, в «Песочницу» люди приходили даже не за едой, а затем, чтобы потусоваться. Это классное место, чтобы провести здесь время и послушать музыку, посмотреть фильм-концерт. А еда — это просто дополнение.

Станислав:

— Я согласен, сегодня еда перестала быть контентом. Времена, когда можно было сделать фестиваль еды и удивлять только необычными блюдами, а люди приходили для того, чтобы сфоткаться с траком, прошли. Сейчас, слава Богу, люди хотят чего-то помимо еды, и я думаю, что через несколько лет мы вообще забудем о еде, как бы глупо это ни звучало.





— В Instagram все лето мелькали фотографии с вывеской Coca-Cola. Как вы придумали эту рекламную интеграцию?

Станислав:

— Это было очень простое и понятное решение. Пригласили наших партнеров в «Песочницу» до открытия. Мы прекрасно понимали, что у нас будет индастриал-стиль. Кто-то сказал, что атмосфера здесь, как в Бруклине, где люди в металлических бочках разводят костры. Как-то так шутили и подумали, что должно быть что-то металлическое, стильное и решили — почему не повесить большую крутую конструкцию?

— Сколько вы вложили на старте? За сезон «Песочница» окупилась?

Станислав:

— С финальными доделками в площадку мы вложили около 17 тысяч долларов. Если учитывать сентябрь — то окупились. За лето не получилось бы. Довольны ли мы результатом? Как сказать. Мы вообще не знали, как все пойдет. Четкого бизнес-плана у нас не было. Мы хотели, чтобы площадка была крутой и душевной. В сентябре мы вышли на точку «ноль», значит, со следующего года этот проект будет прибыльным.





Но это не тот бизнес, где зарабатываются миллионы долларов. Если цена продукта невысока, значит, ребята не зарабатывают так, как крупный ресторан. Если они не зарабатывают, они не могут платить большую аренду (фудтраки платили чуть больше 300 рублей в неделю. — Прим. ред.). Это такая взаимосвязь. Если кто-то считает, что открыть такую площадку легко — я буду только рад конкуренции, она запускает виток развития.

— Если человек захотел купить фудтрак прямо сейчас, что бы вы посоветовали?

Михаил:

— Я бы сказал, что такая покупка — это риск, как и в любом бизнесе. Если вы готовы рискнуть пятью тысячами долларов и разбираетесь в общепите — покупайте. Если это ваши последние деньги — не стоит этим заниматься. В принципе, на данный момент фудтрак — ликвидный товар, его можно продать. Поэтому если и покупать, то когда, как не сейчас?

Сейчас «Песочница» на каникулах. Создатели обещают открыть площадку в декабре в формате новогодней ярмарки с елкой и маркетом игрушек и сувениров.

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