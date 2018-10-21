В Быховском районе ликвидирован пожар

20 октября в 15 часов 38 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом домовладении в д. Заяченье Лудчицкого сельского Совета.





По прибытии к месту первого пожарного подразделения кровля дома горела открытым пламенем, угрозы жизни людей не было. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие, и имущество в доме. Пострадавших нет. Спасены две хозяйственных постройки. Причина пожара устанавливается.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко