Мужчина с помощью кетчупа крал кошельки

Как передает Metro, 64-летний Титус Жаля выслеживал пенсионеров, которые выходят из банка, некоторое время преследовал их, а затем обливал кетчупом. После этого мужчина сообщал старикам, что у них идет кровь, и, воспользовавшись замешательством, вытаскивал кошельки.





Жаля был задержан полицией 6 июня после неудачной попытки кражи в кафе. Дав показания, мужчина отправился на городской фестиваль и вытащил кошельки у двух сестер. Женщины заметили пропажу и забили тревогу, и один из участников фестиваля обратил внимание на странное поведение Титуса. Он сделала фотографию преступника и отправился в полицию, и того вновь задержали.





В полиции Титус Жаля не стал отпираться и признал себя виновным в семи случаях кражи, а также одной попытке воровства. В настоящее время идет подготовка к выдаче мужчины в Румынию, где он будет отбывать наказание - два с половиной года тюрьмы.