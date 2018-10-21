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Мужчина с помощью кетчупа крал кошельки

22.10.2018 14:12 — Разное | Партизан  
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Гражданин Румынии из Ланкашира Титус Жаля обокрал семь пенсионеров с помощью бутылки кетчупа. Мужчина поливал стариков соусом и заявлял, что у них кровотечение, чтобы отвлечь внимание и украсть кошелек.

Как передает Metro, 64-летний Титус Жаля выслеживал пенсионеров, которые выходят из банка, некоторое время преследовал их, а затем обливал кетчупом. После этого мужчина сообщал старикам, что у них идет кровь, и, воспользовавшись замешательством, вытаскивал кошельки.

Жаля был задержан полицией 6 июня после неудачной попытки кражи в кафе. Дав показания, мужчина отправился на городской фестиваль и вытащил кошельки у двух сестер. Женщины заметили пропажу и забили тревогу, и один из участников фестиваля обратил внимание на странное поведение Титуса. Он сделала фотографию преступника и отправился в полицию, и того вновь задержали.

В полиции Титус Жаля не стал отпираться и признал себя виновным в семи случаях кражи, а также одной попытке воровства. В настоящее время идет подготовка к выдаче мужчины в Румынию, где он будет отбывать наказание - два с половиной года тюрьмы.

 
 
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Гражданин Румынии из Ланкашира Титус Жаля обокрал семь пенсионеров с помощью бутылки кетчупа. Мужчина поливал стариков соусом и заявлял, что у них кровотечение,...
 
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