Угощения, музыка, повышенный кэшбэк и новинки – 3 дня праздника в обновленном магазине «АЛМИ»

«АЛМИ» — одна из лидирующих розничных сетей в Республике Беларусь, ориентированная на широкие потребности современного покупателя. С 26 по 28 октября «АЛМИ» в Пинске устраивает большой праздник в честь обновления магазина по адресу: улица Солнечная, 57.

Покупателей ждет насыщенная программа: музыка, развлечения, сладости для самых маленьких, горячие напитки и дегустации продукции собственного производства. Гастро-праздник будет проходить целых три дня!



И это еще не все! Только с 26 по 28 октября в обновленном магазине будут ошеломительные скидки на самые ходовые товары и повышенный кэшбэк (возврат бонусов) 7% для всех держателей карты «ВЫГОДА!».









На сегодняшний день бренд «АЛМИ» активно развивается на рынке продуктового ритейла. Деятельность компании направлена на достижение максимальной удовлетворенности покупателей, путем постоянного усовершенствования всех бизнес-процессов, связанных с качеством обслуживания.





«АЛМИ» — это удобные магазины, соответствующие современным требованиям торговли, которые предлагают оптимальный ассортимент качественных товаров по справедливым ценам.

Одним из конкурентных преимуществ сети является продукция собственного производства. Здесь можно приобрести свежую мясную продукцию, полуфабрикаты, готовую кулинарию, а также различные хлеба и вкусную выпечку гарантированного качества.

Ждем Вас в нашем обновленном магазине «АЛМИ»!