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Угощения, музыка, повышенный кэшбэк и новинки – 3 дня праздника в обновленном магазине «АЛМИ»
22.10.2018 — Разное | Полесская правда
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«АЛМИ» — одна из лидирующих розничных сетей в Республике Беларусь, ориентированная на широкие потребности современного покупателя. С 26 по 28 октября «АЛМИ» в Пинске устраивает большой праздник в честь обновления магазина по адресу: улица Солнечная, 57.
Покупателей ждет насыщенная программа: музыка, развлечения, сладости для самых маленьких, горячие напитки и дегустации продукции собственного производства. Гастро-праздник будет проходить целых три дня!
Одним из конкурентных преимуществ сети является продукция собственного производства. Здесь можно приобрести свежую мясную продукцию, полуфабрикаты, готовую кулинарию, а также различные хлеба и вкусную выпечку гарантированного качества.
Ждем Вас в нашем обновленном магазине «АЛМИ»!
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