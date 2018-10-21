Решали всем миром…

Широкомасштабный сельский сход с участием заинтересованных служб района прошел в Лелюкинском сельском Совете. В учреждении культуры агрогородка Лелюки представители районной власти, местного сельисполкома, руководители и сотрудники РОЧС, РОВД, горгаза, священнослужители, жители, депутаты, старосты деревень, граждане, ведущие асоциальный образ жизни, собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы местной жизни. Такой сбор неудивителен. Ведь сельский сход - это не придуманное новшество в жизни деревни. Подобные собрания крестьян для решения важных вопросов существовали и несколько столетий назад. Собраться и разрешить что-то очень важное, чтобы потом сказать: "Всем миром порешили".





Что же порешили всем миром на сельском сходе в Лелюках? Как известно, подобные сельские сходки всегда держат руку на пульсе времени, стараются вернуть к нормальной жизни асоциальных жителей деревни, поднимают вопросы преступности, защиты детей, находящихся в социально опасном положении и т.д.

В эти дни, как никогда, актуальна тема начавшегося отопительного сезона и, соответственно, мер профилактики по предупреждению пожаров. С начала положение дел обрисовал в своем небольшом докладе председатель Лелюкинского сельисполкома Станислав Станиславович Алещик.

Весьма содержательным и полезным было выступление начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владислава Валерьевича Могильницкого, который отметил, что с 15 октября по 2 ноября для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду, а также в целях укрепления правопорядка и предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения, проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде "За безопасность вместе".

В этом году в пожарах по Гродненской области погибло 45 человек (в том числе один ребенок). Одна из главных причин возникновения пожаров - курение в постели, неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей одних без присмотра и т.д. В принципе, причины из года в год одни и те же, как ни работают в профилактическом направлении работники РОЧС и других заинтересованных служб и ведомств.

На территории Ивьевского района произошло 37 пожаров, погиб 1 человек.

Не оставили равнодушными присутствовавших на сельском сходе видеоматериалы о случаях возникновения пожаров, а также видеоматериалы о детском травматизме и гибели детей. Реакцией на эти страшные кадры был онемевший на определенное время зрительный зал.

В конце своего выступления В. Могильницкий сообщил, что на территории сельсовета работает смотровая комиссия, в которую включены специалисты всех служб. При посещении домовладений указываются все имеющиеся недостатки, которые могут привести к той или иной чрезвычайной ситуации. Поэтому каждый из сельчан должен прислушаться к рекомендациям специалистов и принять незамедлительные меры по устранению указанных недостатков.

Не менее актуальными являются также вопросы эксплуатации газового оборудования. О правилах безопасности при пользовании газом в быту, охране систем газоснабжения говорил директор горгаза Антон Иосифович Предко.

Присутствовавший на сельском сходе председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, в частности, сказал:

- Ежегодно в нашей стране и в нашем районе гибнут люди. Причины их смерти разные и одновременно одинаковые - пренебрежение правилами безопасности жизнедеятельности. Жизнь каждого находится в собственных руках. А выполнение требований и рекомендаций тех документов, которые регламентируют проживание на территории Республики Беларусь, может избавить нас всех от очень неприятных и порой необратимых проблем и бед. Это ненормально, когда смотровым комиссиям приходится по пять раз требовать у людей привести свои жилища в безопасное (свет, газ, отопление) состояние. Государство старается сохранить человеку жизнь. Но, в первую очередь, это должен делать сам человек или его близкие, если он находится в преклонном возрасте. Давайте будем законопослушными! И этим мы предупредим возникновение многих проблем.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.