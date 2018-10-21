Вещи сжег, сейф закопал. Что хотел скрыть керченский убийца?

Возобновление занятий в Крымском политехническом колледже, где 17 октября произошло массовое убийство, перенесено на более поздний срок.

«С детьми еще продолжают работать психологи»

Как сообщает агентство «Крыминформ», такое решение приняли в Министерстве образования Крыма. «Дата возобновления занятий в колледже перенесена. С детьми еще продолжают работать психологи, продолжается корректировка учебных планов», — сообщили в ведомстве.

Ранее предполагалось, что занятия возобновятся 22 октября в корпусах, которые не пострадали от взрыва.

Полное восстановление здания планируется провести за счет средств республиканского бюджета.

Убийца проник в здание через черный ход

17 октября 2018 года студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. По последним данным жертвами массового убийства стали 20 человек, более 70 получили ранения. Сам преступник покончил с собой.

Правоохранительные органы продолжают расследование преступления. Анализ сведений позволяет сделать выводы, что предположения о наличии сообщников, вместе с Росляковым совершивших нападение на колледж, которые звучали в показаниях ряда свидетелей, не находят своего подтверждения.

Полученные данные показывают, что Росляков проник в здание через черный ход, оставил бомбу в столовой, после чего с помповым ружьем в руках стал перемещаться по коридорам учебного заведения.

Росляков действовал хладнокровно, открывая огонь по всем, кто попадался ему на пути.

Перед убийством ограбил бабушку

Следователи продолжают беседовать со свидетелями трагедии, а также с родственниками Рослякова. Бабушка предполагаемого преступника заявила, что во время одного из своих визитов он похитил у нее 20 000 рублей. Весьма вероятно, что эти деньги Росляков использовал для подготовки преступления.

Перед совершением преступления Росляков посетил не только бабушку, но и отца. У родственников он забрал семейные фотографии, которые, судя по всему, уничтожил.

Если вопрос о втором стрелке во время расстрела в колледже пока получает отрицательный ответ, то вот ситуация с возможными сообщниками на этапе подготовки пока не прояснилась.

Сейф, закопанный на пустыре

Неподалеку от дома, где проживал Росляков, есть пустырь, который он, очевидно, использовал для тренировок по стрельбе и испытаний взрывных устройств. Накануне атаки на колледж он, судя по всему, сжег там свои личные вещи, в том числе телефон и ноутбук.

Как сообщает канал РЕН-ТВ, был зафиксирован момент, когда Росляков нес на пустырь сейф . Судя по обнаруженным оперативниками следам, сейф злоумышленник закопал. Не исключено, что в нем находятся материалы, которые смогут пролить свет на мотивы действий преступника, а также на вопрос о том, помогал ли ему кто-то готовить нападение.