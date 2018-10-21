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Минчанка на Volkswagen насмерть сбила мужчину в Белыничском районе. Он стоял на дороге
В Белыничском районе минчанка на Volkswagen насмерть сбила пешехода — мужчина стоял на дороге,
ДТП произошло 21 октября. 31-летняя минчанка на Volkswagen ехала по трассе Минск — Могилев и около деревни Ермоловичи сбила пешехода.
30-летний мужчина, житель Ермоловичей, стоял на проезжей части на неосвещенном участке дороги.
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