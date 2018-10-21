Минчанка на Volkswagen насмерть сбила мужчину в Белыничском районе. Он стоял на дороге

В Белыничском районе минчанка на Volkswagen насмерть сбила пешехода — мужчина стоял на дороге, сообщили в УВД Могоблисполкома. В отношении водителя возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП произошло 21 октября. 31-летняя минчанка на Volkswagen ехала по трассе Минск — Могилев и около деревни Ермоловичи сбила пешехода.

30-летний мужчина, житель Ермоловичей, стоял на проезжей части на неосвещенном участке дороги.