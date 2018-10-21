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Гомельские таможенники обнаружили пистолет в поезде, следовавшем из Украины

22.10.2018 14:28 — Разное | Интерфакс  
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Гомельские таможенники обнаружили пистолет в пассажирском поезде, следовавшем из Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" представители Гомельской таможни.

При проведении в республиканском пункте таможенного оформления "Терюха" таможенного контроля поезда сообщением "Киев – Санкт-Петербург" служебная собака кинологического подразделения своим поведением указала на возможное нахождение предметов, ограниченных или запрещенных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза. "В результате осмотра купе под полкой пассажирского сидения на полу за стенкой рундука таможенниками обнаружен предмет, визуально схожий с огнестрельным оружием", - рассказали таможенники.

Для локализации угрозы жизни и здоровья граждан вызваны сотрудники Гомельского РОВД, а также Гомельской таможни. В связи с установлением всех обстоятельств произошедшего задержка поезда составила около 2,5 часов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена баллистическая экспертиза.

 
 
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Гомельские таможенники обнаружили пистолет в пассажирском поезде, следовавшем из Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" представители Гомельской таможни.
 
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