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Правительство РФ ищет меры стабилизации рынка топлива: корректировка демпфера и заградительная пошлина не помогут

22.10.2018 14:17 — Разное | Интерфакс  
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Правительство РФ ищет меры стабилизации внутреннего рынка топлива, поскольку очередная корректировка демфирующего механизма в обратном акцизе на нефть уже невозможна, а введение заградительной пошлины на нефтепродукты может крайне отрицательно сказаться на нефтеперерабатывающей отрасли, высказал мнение журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Прорабатываем различные варианты. У разных ведомств разные предложения", - сказал он.

По его словам, при этом снижение акцизов на топливо на 2019 год или корректировка демпфирующего механизма не обсуждается.

"Снижение акцизов и корректировка демпфера больше не сработает. Потому что дифференциал в ценах внутреннего рынка и на экспорт слишком большой. В этом случае перекупщики смогут покупать товар и вывозить на экспорт и зарабатывать на этом деньги, поэтому дальше снижать акциз или демпфер невозможно", - отметил А.Сазанов.

"Заградительная пошлина убьет нефтепереработку, особенно независимые НПЗ. Я считаю, что вводить пошлину просто невозможно, потому что у вас снижается маржа не только на внутреннем рынке, но и на экспорт, поэтому это повлечёт ещё больше кризисных явлений в нефтепереработке, чем есть сейчас. Заградительную пошлину вводить, я считаю, нельзя ни в коем случае. Моё личное мнение", - подчеркнул он.

"Дальше снижать акциз или корректировать демпфер тоже не сработает. Прижимаете цену, но поскольку дифференциал между внешней ценой в Роттердаме и внутренней уже настолько велик, что заплатив акциз и экспортную пошлину, вывезя нефтепродукты туда, вы все равно заработаете 2-3 тысячи рублей на тонну. Это бесполезно. Если вы увеличите объём поставок товара на биржу, он вымоется и уйдёт на экспорт. Поэтому методы налогового и тарифного стимулирования достаточно ограничены, потому что этот дифференциал слишком большой стал", - пояснил А.Сазанов.

"Я предлагаю спекуляции на тему экспортных пошлин оставить, это повлечёт системный кризис в нефтепереработке, особенно, у независимых НПЗ. ВИНКи, конечно, выдержат, потому что они за счёт добычи могут дотировать нефтепереработку, но независимые, которые покупают нефть с рынка, если вы ещё обрушите стоимость корзины нефтепродуктов на выходе, они уйдут в отрицательную маржу переработки. Тут же начнутся ремонты установок первичной переработки, что повлечёт очаговые локальные проблемы на внутреннем рынке, поэтому экспортные пошлины, на мой взгляд, точно вводить не стоит", - добавил он.

По словам чиновника, ситуация на топливном рынке пока не является экстраординарной, и может быть урегулирована путем переговоров с крупнейшими игроками и вертикально-интегрированными компаниями.

"В том числе, у нас пять алигополистов, надо с ними как-то разговаривать. Возможно, надо собираться с крупными компаниями и договариваться о чем-то. У них достаточно большие доходы, вы же видите их отчетность. Здесь вопрос, надо как-то договариваться. Всего пять игроков. Они, на мой взгляд, абсолютно договороспособны. Этот вопрос будет обсуждаться в правительстве", - отметил А.Сазанов.

"Я искренне верю, что ситуация с внутренними ценами будет стабилизирована, какого-то экстраординарного роста, выше инфляции не произойдёт не до конца этого года, не в следующем году", - сказал он.

По словам директора департамента, решение о снижении демпфирующей надбавки по дизельному топливу до 45 тыс. рублей и по бензину до 50,4 тыс. рублей уже оформлено в виде поправок в законодательство.

"Просто дальнейшее снижение демпфера или снижение акцизов не сработает, товар вымоется и уйдёт на экспорт. Налоговые и экономические меры стимулирования мы уже исчерпали. Когда уже снизим демпфер, мы окончательно их исчерпаем. Надо иными методами стимулировать их, не вводя заградительные пошлины. Дальше будем договариваться", - уточнил он.

В настоящее время биржевые цены на нефтепродукты, согласно сайту СПбМТСБ, демонстрируют непрерывный рост уже 2 месяца подряд. При этом, как свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК, розничные цены на бензины в целом стабильны, растут лишь точечно в некоторых регионах России.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 24 октября планирует обсудить текущую ситуацию на рынке топлива с нефтяными компаниями.

Похожая ситуация резкого роста цен на топливо наблюдалась в мае этого года. Тогда правительство пошло на ряд экстраординарных мер: снижение с 1 июня акцизов на бензин на 3 тыс. руб. с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. руб. с тонны от действующих ставок, отказ от планового повышения акцизов на 700 руб., которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года, завершение налогового маневра к 2024 году, введение отрицательного акциза на нефть с демпфирующей надбавкой в зависимости от цен на нефтепродукты на внешних и внутренних рынках и введение заградительной пошлины на нефтепродукты в размере 90% от пошлин на нефть в случае резкого роста цен на нефть и нефтепродукты.

 
 
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Правительство РФ ищет меры стабилизации внутреннего рынка топлива, поскольку очередная корректировка демфирующего механизма в обратном акцизе на нефть уже...
 
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