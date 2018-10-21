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В России на съемках фильма немецкий танк раздавил каскадера

22.10.2018 15:27 — Разное | Tut.by  
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Во время съемки фильма «Ильинские рубежи» в Калужской области погиб каскадер. Видео с места происшествия было опубликовано на YouTube канале Следственного комитета России.

По предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка и каскадер. По замыслу танк должен был остановиться на расстоянии примерно трех метров от человека, но не остановился и совершил наезд. Каскадер скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

На видео с места происшествия видны реплики танков танки Pz38(t) и Т-IV. Первый танк — чехословацкий, он выпускался после оккупации страны Германией. На момент начала своего производства Pz38(t) считался одним из лучших легких танков Вермахта.

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По предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка и каскадер.
 
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