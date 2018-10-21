25 октября в Гродно пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле

25 октября в гродненском ПВТ состоится бесплатный семинар по интернет-торговле «Интернет-магазин от А до Я: сайт, платежи, продвижение», организованный маркетплейсом Deal.by. Еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси выступает информационным партнером события.
Участники узнают, как открыть собственный интернет-магазин, улучшить работу существующей компании и привлечь больше клиентов из интернета. На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:
- как использовать разные каналы продаж: собственный сайт, размещение на маркетплейсе и соцсети;
- для чего нужны домен, хостинг и SSL-сертификат;
- как сделать так, чтобы о вашем бизнесе написали крупнейшие СМИ города;
- на что следует обращать внимание при подключении онлайн-платежей;
- как организовать комплексное продвижение в интернете, используя контекстную рекламу и SEO;
- что такое коллтрекинг, и зачем он нужен.
Спикеры семинара – руководители и специалисты Deal.by, WEBPAY, Grodno.in, ActiveCloud, Wunder, Call-tracking.by, а также Управления торговли и услуг Гродненского облисполкома.
На семинаре участников ждут:
- аналитика и рекомендации от экспертов в своем деле;
- личные консультации по банковскому обслуживанию, онлайн-платежам, доставке, бухгалтерии и продвижению;
- ароматный кофе и вкусные закуски;
- приятная атмосфера и компания;
- розыгрыш полезных призов.
Семинар состоится 25 октября в гродненском ПВТ по адресу: ул. Горького, 1. Начало регистрации – 09:30. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте events.deal.by/grodno.
Партнеры семинара: оператор онлайн-платежей