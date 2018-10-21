25 октября в Гродно пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле

25 октября в гродненском ПВТ состоится бесплатный семинар по интернет-торговле «Интернет-магазин от А до Я: сайт, платежи, продвижение», организованный маркетплейсом Deal.by. Еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси выступает информационным партнером события.





Участники узнают, как открыть собственный интернет-магазин, улучшить работу существующей компании и привлечь больше клиентов из интернета. На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:

- как использовать разные каналы продаж: собственный сайт, размещение на маркетплейсе и соцсети;

- для чего нужны домен, хостинг и SSL-сертификат;

- как сделать так, чтобы о вашем бизнесе написали крупнейшие СМИ города;

- на что следует обращать внимание при подключении онлайн-платежей;

- как организовать комплексное продвижение в интернете, используя контекстную рекламу и SEO;

- что такое коллтрекинг, и зачем он нужен.

Спикеры семинара – руководители и специалисты Deal.by, WEBPAY, Grodno.in, ActiveCloud, Wunder, Call-tracking.by, а также Управления торговли и услуг Гродненского облисполкома.

На семинаре участников ждут:

- аналитика и рекомендации от экспертов в своем деле;

- личные консультации по банковскому обслуживанию, онлайн-платежам, доставке, бухгалтерии и продвижению;

- ароматный кофе и вкусные закуски;

- приятная атмосфера и компания;

- розыгрыш полезных призов.

Семинар состоится 25 октября в гродненском ПВТ по адресу: ул. Горького, 1. Начало регистрации – 09:30. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте events.deal.by/grodno .

Зарегистрироваться