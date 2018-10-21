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В бесхозной сумке у суда Первомайского района Минска были личные вещи

22.10.2018 15:10 — Разное | БелТА  
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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бесхозной сумке возле здания суда Первомайского района Минска находились личные вещи, устанавливается их владелец, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска сегодня поступило сообщение от граждан о том, что возле суда находится подозрительная бесхозная сумка.

Незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники органов внутренних дел оцепили место происшествия. Выбывала и саперная группа. Из здания суда эвакуировали 40 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бесхозной сумке возле здания суда Первомайского района Минска находились личные вещи, устанавливается их владелец, сообщила БЕЛТА...
 
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