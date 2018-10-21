ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТБанк получил деньги для финансирования поставок в Беларусь российских авто

22.10.2018 15:07 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
МТБанк получил деньги для финансирования поставок в Беларусь российских авто

progomel.by

Кредитная линия объемом 60 млн российских рублей выделена ему «Росэксимбанком».

Как отметили в банке, кредитная линия для финансирования поставок российских автомобилей в Республику Беларусь открыта на двухлетний срок в рамках специализированной программы кредитования экспорта высокотехнологичной продукции из Российской Федерации.

«Мы позитивно оцениваем уровень нашего сотрудничества с АО «Росэксимбанк». Наша совместная работа позволяет МТБанку предлагать корпоративным клиентам конкурентные и весьма привлекательные по ценовым параметрам кредитные продукты», - отметил заместитель председателя правления МТБанка Александр Титов.

«Особенностью данной сделки является предоставление АО «Росэксимбанк» кредитных средств МТБанку в режиме возобновляемой кредитной линии. Открытие кредитной линии в таком формате является первой в своем роде сделкой, реализованной АО «Росэксимбанк»с зарубежными финансовыми институтами. Мы рады сотрудничать с нашими белорусскими коллегами. Уверен, что партнерство будет долгосрочным», - в свою очередь заявил и.о. предправления российского банка Роман Смагин.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кредитная линия объемом 60 млн российских рублей выделена ему «Росэксимбанком».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Быхове нашли ценную книгу, которая имеет отношение к истории Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика