МТБанк получил деньги для финансирования поставок в Беларусь российских авто

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Кредитная линия объемом 60 млн российских рублей выделена ему «Росэксимбанком».

Как отметили в банке, кредитная линия для финансирования поставок российских автомобилей в Республику Беларусь открыта на двухлетний срок в рамках специализированной программы кредитования экспорта высокотехнологичной продукции из Российской Федерации.

«Мы позитивно оцениваем уровень нашего сотрудничества с АО «Росэксимбанк». Наша совместная работа позволяет МТБанку предлагать корпоративным клиентам конкурентные и весьма привлекательные по ценовым параметрам кредитные продукты», - отметил заместитель председателя правления МТБанка Александр Титов.

«Особенностью данной сделки является предоставление АО «Росэксимбанк» кредитных средств МТБанку в режиме возобновляемой кредитной линии. Открытие кредитной линии в таком формате является первой в своем роде сделкой, реализованной АО «Росэксимбанк»с зарубежными финансовыми институтами. Мы рады сотрудничать с нашими белорусскими коллегами. Уверен, что партнерство будет долгосрочным», - в свою очередь заявил и.о. предправления российского банка Роман Смагин.