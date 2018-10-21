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Huawei P20 упал с 21-го этажа и "выжил"
Владелец Huawei P20 случайно выронил смартфон с двадцать первого этажа высотного здания, но телефон «выжил». Об этом
По словам владельца, смартфон пролетел около 50 метров и упал на кирпичную плитку. Мужчина был полностью уверен, что устройство разбилось вдребезги. Но аппарат остался работоспособным, хоть слегка погнулся и покрылся трещинами. Основной удар с фронтальной стороны приняло нанесенное защитное стекло.
С «покалеченного» Huawei P20 даже удалось открыть интернет-браузер и приложение WeChat. Служба поддержки Huawei после случившегося порекомендовала сделать резервную копию всех данных на смартфоне и отнести его в ближайший сервисный центр.
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Смартфон пролетел около 50 метров.
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