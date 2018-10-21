ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei P20 упал с 21-го этажа и "выжил"

22.10.2018 15:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Владелец Huawei P20 случайно выронил смартфон с двадцать первого этажа высотного здания, но телефон «выжил». Об этом пишет Gizchina.


По словам владельца, смартфон пролетел около 50 метров и упал на кирпичную плитку. Мужчина был полностью уверен, что устройство разбилось вдребезги. Но аппарат остался работоспособным, хоть слегка погнулся и покрылся трещинами. Основной удар с фронтальной стороны приняло нанесенное защитное стекло.




С «покалеченного» Huawei P20 даже удалось открыть интернет-браузер и приложение WeChat. Служба поддержки Huawei после случившегося порекомендовала сделать резервную копию всех данных на смартфоне и отнести его в ближайший сервисный центр.

Смотрите, сколько у нас сейчас стоит Huawei P20:

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смартфон пролетел около 50 метров.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле за 25 рублей можно купить целое общежитие, где жили осужденные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика