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В Гомеле за 25 рублей можно купить целое общежитие, где жили осужденные

22.10.2018 15:33 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле продается пятиэтажное общежитие площадью 4,6 тысячи квадратных метров всего 22,5 рубля. Здание находится на балансе управления Департамента исполнения наказаний МВД.


Фото: gomeloblim.gov.by

Пятиэтажка в районе «Сельмаша» выставлена на электронные торги 1 ноября по минимальной стоимости — за одну базовую. Местные жители помнят это здание напротив ресторана «Чаровница» как общежитие для осужденных (гомельская «химия»). Теперь оно пустует и о былой функции напоминают лишь решетки на окнах.

Его состояние, если судить по фото, далеко не идеальное: многие окна выбиты, видна отваливающаяся штукатурка на фасаде. После реконструкции общежитие нельзя использовать под жилье — теперь здание находится в производственной зоне района.


Фото: yandex.by/maps

Земельный участок под зданием 0,158 га предоставляется покупателю на 54 года на праве аренды без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды.

В обязательных условиях торгов говорится об осуществлении предпринимательской деятельности в нем в течение трех лет. Впрочем, интерес к зданию есть — по нашей информации, на участие в торгах уже поступило несколько заявок.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте комитета «Гомельоблимущество».

 
Теги: Гомель
 
 
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Здание на 4,6 тысячи квадратных метров есть шанс купить за одну базовую величину.
 
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