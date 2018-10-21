Запас автомобилиста. Без каких предметов нельзя обойтись осенью?

Холода не за горами. Снегопады вскоре запорошат дороги, и ездить по-летнему будет трудно. Автомобили столкнутся со стрессовыми ситуациями, грозящими неожиданными поломками. К счастью, из многих бед можно выкрутиться, если хорошо подготовиться.

Дощечка под домкрат

Очень часто на осенних дорогах встречаются ямы. Мокрая погода и ночные заморозки разрушают асфальт. В итоге образуются трещины, которые крошатся и образуют ямы. На этих ямах легко пробить колесо. Покрышка лопается, как воздушный шарик, и починить ее невозможно. Приходится лезть в багажник за запаской. Но вот беда, обочина после осенних дождей размокла, и поставить домкрат попросту некуда. Его ножка вязнет в песке обочины, а если начать поднимать машину, то есть риск постепенного ее соскальзывания. Домкрат отлетает в сторону, а машина валится всем кузовом на землю. Повезет, если в это время под ней не окажутся руки водителя.

В общем, ножку домкрата нужно на что-то опереть. Толстая и широкая половая доска будет как раз кстати. Достаточно куска в полметра длиной, чтобы держать кузов на зыбком грунте и не утопать в грязи. При этом располагать доску лучше перпендикулярно движению машины, чтобы давление распределялось поперек волокон. Тогда деревянная подставка держит намного больший вес.

Физкультура для ног

Другая не менее важная вещь в багажнике — это ножной насос. Многие не придают ему значения и считают безнадежной архаикой. Ведь уже давно полки магазинов ломятся от электрокомпрессоров. Они удобны, так как все делают сами. Всунул штекер в прикуриватель и жди, пока моторчик накачает в покрышку пару атмосфер.

Но вот беда, внешний компрессор часто не находит общего языка с бортовой электрикой машины. Он создает повышенную нагрузку в сети, и машина прибегает к защите, чтобы не спалить нежную электронику. Перегорают предохранители и прикуриватель обесточивается. Электронасос перестает работать. Достать новый предохранитель на загородной трассе невозможно. Да и искать его за съемными панелями торпеды неподготовленному водителю не резон. Поэтому накачать спускающую шину становится просто нечем.



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Как быть? Вот здесь-то и может пригодиться старый ножной насос. Он неприхотлив и безотказен. Да и для здоровья полезен. Размять ноги после многочасового сидения на одном месте всегда хорошо.

Ватник и сапоги

Погода осенью изменчива, и если днем светит солнце, то вечером может зарядить снег с дождем. Поэтому отправляться в дальнюю дорогу в лакированных туфлях и одном свитере рискованно. Однако, зачем таскать на себе ворох одежды? Проще припасти сменку в машине. Если бросить в багажник старый пуховик или дедовский ватник, старые сапоги или кроссовки для придорожной грязи, а также перчатки и дождевик, то никакая напасть в пути не страшна. Даже в непогоду в таком рабочем облачении можно менять колеса или заниматься ремонтом подвески на эстакаде без риска подцепить простуду.

Антенна и зарядное устройство

Связь — это жизнь. Поэтому лучше иметь в машине все для обеспечения бесперебойной связи с близкими и со службами спасения. Если дорога не покрывается полностью станциями сотовых операторов, то значит самое время подумать о выносной антенне. Она существенно расширяет зону приема стандартного мобильного телефона.

Ну и самое главное — в автомобиле должно быть зарядное устройство. Ведь гаджеты имеют обыкновение выключаться в самый неподходящий момент. В особенности, когда хочешь с кем-нибудь поговорить.

Огонь и розжиг

Еще одна немаловажная вещь для любителей осенних вояжей по междугородним трассам — это спички. Если застрял надолго, то они помогут разжечь костер и согреться в ожидании помощи. В особенности это полезно, когда в одной машине путешествует несколько человек, да еще и с детьми. Нехитрые навыки из пионерского лагеря помогут спастись от непогоды и приготовить горячий перекус.

Спички лучше, чем зажигалки. Они могут долгое время лежать в бардачке и не теряют газ. Для верности можно замотать их в целлофановый пакет для предотвращения отсыревания. Не помешает и розжиг, к примеру, старая газета и твердое топливо для костров.

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Совковая лопата

Ну и самое главное, о чем нельзя забывать в преддверии снегопадов — это лопата. В магазинах продается много вариантов со складывающимися закругленными штыками и короткими черенками. Но лучше выбирать вариант для снега с прямым лотком. Им легче раскидывать сугробы поутру и соскребать лед. Черенок лучше укоротить, и тогда лопату можно засунуть в дальний угол багажника, где она не помешает перевозить различные грузы.