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Андрею Мишелутову из группы компаний Fenox снова продлили арест

22.10.2018 15:29 — Разное | KYKY  
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Сегодня министр экономики Игорь Крутой заявил, что предпринимателей не надо отправлять в тюрьму за экономические преступления. Параллельно с этим сегодня Андрею Мишелутову, которого обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, продлили арест на два месяца. Об этом написала на своей странице в Facebook его жена Ника Сандрос.

Напомним, Андрей Мишелутов работал менеджером в отделе закупок группы компаний Fenox. Там председателем совета директоров − известный бизнесмен Виталий Арбузов. Весной 2017 года Арбузова и ряд сотрудников компании задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов. А в январе 2018 года задержали и самого Мишелутова, обвинив в пособничестве Арбузову. Сейчас все фигуранты уголовного дела отпущены, в том числе бизнесмен. И только Андрей Мишелутов остаётся за решёткой. При этом, по словам Ники Сандрос, адвокаты не могут понять, за что её муж вообще сидит.

«Моего мужа обвиняют в пособничестве в неуплате налогов, которые уже уплачены с пенями и штрафами в ноябре 2016 года! Я не знаю, зачем его арестовали. Видимо, рассчитывали, что он начнет давать какие-то показания. Я общалась со следователем зимой, он мне сказал: ваш муж занял странную позицию – не дает показания. Я ответила: «Так может, ему нечего сказать?» Но такой вариант, видимо, следствием вообще не рассматривается», − говорит Ника Сандрос.

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Сегодня министр экономики Игорь Крутой заявил, что предпринимателей не надо отправлять в тюрьму за экономические преступления. Параллельно с...
 
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