Посмотрите, как за одну ночь Рим «утонул» во льду

В субботу, 20 октября, в Риме было 25 градусов тепла. Уже через день, в ночь на 22 октября в городе резко похолодало и начался мощный ливень с градом. В итоге Рим оказался затоплен, где-то покрыт льдами, а шесть станций метро пришлось временно закрыть. Мэр города извинилась перед жителями.

Пострадал исторический собор Рима: уровень воды в базилике Святого Себастьяна поднялся почти до полуметра. Последствия исправляют быстро − утром в понедельник метро заработало в обычном режиме.

«Этой ночью на Рим обрушилась мощная гроза с сильным градом, которая вызвала сильные подтопления в ряде кварталов столицы, особенно на востоке. На помощь пришли волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы. Мы извиняемся за неудобства», − написала мэр города на своей странице в Facebook.