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Посмотрите, как за одну ночь Рим «утонул» во льду

22.10.2018 14:55 — Разное | KYKY  
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В субботу, 20 октября, в Риме было 25 градусов тепла. Уже через день, в ночь на 22 октября в городе резко похолодало и начался мощный ливень с градом. В итоге Рим оказался затоплен, где-то покрыт льдами, а шесть станций метро пришлось временно закрыть. Мэр города извинилась перед жителями.

Пострадал исторический собор Рима: уровень воды в базилике Святого Себастьяна поднялся почти до полуметра. Последствия исправляют быстро − утром в понедельник метро заработало в обычном режиме.

«Этой ночью на Рим обрушилась мощная гроза с сильным градом, которая вызвала сильные подтопления в ряде кварталов столицы, особенно на востоке. На помощь пришли волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы. Мы извиняемся за неудобства», − написала мэр города на своей странице в Facebook.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от greenMe (@greenme_it)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Paola (@paola_chiara18)

 
 
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В субботу, 20 октября, в Риме было 25 градусов тепла. Уже через день, в ночь на 22 октября в городе резко похолодало и начался мощный ливень с градом. В итоге Рим...
 
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