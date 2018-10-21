Лукашенко требует усилить монополию на беларуском рынке алкоголя

Сегодня, 22 октября, президент на совещании высказался на тему ликёро-водочной отрасли. Ему не нравится медленный рост экспорта и появления «недобросовестной конкуренции». Александр Лукашенко требует усилить монополию в этой сфере, сообщает пресс-служба президента.

Усилить монополию

Его не устраивает, что разные госорганы и учреждения не смогли «выработать согласованную позицию» по решению проблем в этой сфере. «Алкогольная продукция − товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жёстко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет», − сказал президент.

Подумать о последствиях

Также Лукашенко напомнил о той проблеме, что беларусы слишком много пьют: «Не секрет, что данный продукт является серьезным подспорьем для нашего бюджета. Так везде, в любом государстве, мы это не скрываем. Но не это главное. Главное − последствия этого пития, поэтому хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ответственные за развитие алкогольной отрасли затронули и вопрос последствий».

Защитить свой рынок

Президент потребовал защитить внутренний рынок: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Это, прежде всего, угроза жизни и здоровью людей». При этом он отметил, что это далеко не самая большая проблема. По его словам, импорт составляет 3-3,5% − «и то тех продуктов, которые мы не производим».

Решить проблемы

Лукашенко подчеркнул, что в итоге нужно прийти к взвешенным, системным и окончательным решениям. «Однако сделать это надо профессионально и объективно, поскольку любое изменение или нововведение затрагивает как потребителей, так и работников отрасли. А все они наши люди, и мы в первую очередь должны учитывать их интересы».

Читайте по теме: Лукашенко приказал отменить запрет на продажу алкоголя ночью