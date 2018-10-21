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В Антарктиде заметили айсберг неожиданно правильной формы

22.10.2018 15:48 — Разное | Tut.by  
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В окружающей среде редко встречаются предметы с прямыми 90-градусными углами, но именно такой айсберг удалось запечатлеть фотографу NASA на прошлой неделе. Об этом пишет ScienceAlert.


Келли Брант (Kelly Brunt), специалист университета Мэриленда, объяснила, что в природе существует несколько видов айсбергов. Первые представляют собой огромные треугольники (призмы), возвышающиеся над поверхностью воды. Вторые — большие плиты с вертикальными сторонами, которые называют столообразными айсбергами.

К последним относится и сфотографированный NASA айсберг. По предположениям Келли, он откололся от шельфового ледника Ларсен С у побережья Антарктического полуострова. По снимку определить его точный размер сложно, но, скорее всего, он достигает 1,6 километра в поперечнике.

 
 
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Скорее всего, айсберг откололся от шельфого ледника Ларсена у побережья Антарктического полуострова.
 
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