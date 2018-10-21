Белорусские экраны отправили к Меркурию

На борту японского космического аппарата MercuryMagnetosphericOrbiter, который участвует в исследовательской миссии BepiColombo, установлены многослойные электромагнитные экраны, созданные учеными Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению. Об этом сообщил Генеральный директор ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» НАН Беларуси Валерий Федосюк.



Аппарат «БепиКоломбо». Изображение: ESA / ATG medialab, NASA / JPL

Как известно, Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно стартовала в ночь с 19 на 20 октября 2018 г. с космодрома Гвианского космического центра во Французской Гвиане. В космос она вывела аппараты исследовательской миссии BepiColombo, которая подготовлена Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) для изучения Меркурия.

Электромагнитную совместимость приборов внутри научного комплекса, в состав которого входит высокоточный магнитометр, на японском космическом аппарате MercuryMagnetosphericOrbiter обеспечивают разработанные и изготовленные в НПЦ НАН Беларуси по материаловедению многослойные электромагнитные экраны. Белорусские ученые участвуют в международном космическом проекте по исследованию Меркурия «БепиКоломбо» (назван в честь итальянского астрофизика Джузеппе Коломбо) совместно с Институтом космических исследований Российской академии наук. Для данного проекта в ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» НАН Беларуси созданы электромагнитные экраны, которые подавляют помехи и обеспечивают надежную работу оборудования, находящегося на борту космических аппаратов.

«Многослойные электромагнитные экраны, разработанные учеными НАН Беларуси, обеспечивают высокоэффективную защиту микроэлектронных приборов и аппаратов авиационного и космического назначения от воздействия электромагнитных излучений. Электромагнитные и ионизирующие излучения являются одними из основных дестабилизирующих факторов, воздействующих на функциональное оборудование ракетно-космических, авиационных и наземных комплексов изделий двойного и специального назначения», — говорится в сообщении НАН Беларуси.