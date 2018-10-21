ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские экраны отправили к Меркурию

22.10.2018 15:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На борту японского космического аппарата MercuryMagnetosphericOrbiter, который участвует в исследовательской миссии BepiColombo, установлены многослойные электромагнитные экраны, созданные учеными Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению. Об этом сообщил Генеральный директор ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» НАН Беларуси Валерий Федосюк.


Аппарат «БепиКоломбо». Изображение: ESA / ATG medialab, NASA / JPL

Как известно, Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно стартовала в ночь с 19 на 20 октября 2018 г. с космодрома Гвианского космического центра во Французской Гвиане. В космос она вывела аппараты исследовательской миссии BepiColombo, которая подготовлена Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) для изучения Меркурия.

Электромагнитную совместимость приборов внутри научного комплекса, в состав которого входит высокоточный магнитометр, на японском космическом аппарате MercuryMagnetosphericOrbiter обеспечивают разработанные и изготовленные в НПЦ НАН Беларуси по материаловедению многослойные электромагнитные экраны. Белорусские ученые участвуют в международном космическом проекте по исследованию Меркурия «БепиКоломбо» (назван в честь итальянского астрофизика Джузеппе Коломбо) совместно с Институтом космических исследований Российской академии наук. Для данного проекта в ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» НАН Беларуси созданы электромагнитные экраны, которые подавляют помехи и обеспечивают надежную работу оборудования, находящегося на борту космических аппаратов.

«Многослойные электромагнитные экраны, разработанные учеными НАН Беларуси, обеспечивают высокоэффективную защиту микроэлектронных приборов и аппаратов авиационного и космического назначения от воздействия электромагнитных излучений. Электромагнитные и ионизирующие излучения являются одними из основных дестабилизирующих факторов, воздействующих на функциональное оборудование ракетно-космических, авиационных и наземных комплексов изделий двойного и специального назначения», — говорится в сообщении НАН Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борту японского космического аппарата MercuryMagnetosphericOrbiter установлены многослойные электромагнитные экраны, созданные учеными Научно-практического центра...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Быховском районе третьеклассник умер на уроке физкультуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика