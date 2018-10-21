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Сколько стоят бухгалтерские услуги на аутсорсе

22.10.2018 15:42 — Разное | ProBusiness  
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Сколько стоят бухгалтерские услуги на аутсорсе
Фото с сайта holiday-rent.com.ua

Сколько в Беларуси стоят бухгалтерские услуги на аутсорсинге и от чего зависит итоговая сумма? Об этом на реальных примерах рассказывает Елена Жугер, учредитель компании «Дебет 50», директор и учредитель компании «БелАудитАльянс».

— Тарификация на рынке бухгалтерских услуг строится по двум вариантам: фиксированная стоимость услуги в зависимости от объема документооборота и оплата за фактически отработанное время (тариф за час умножается на количество отработанных часов).

Сколько стоят бухгалтерские услуги на аутсорсе
Елена Жугер
Учредитель компании «Дебет 50», директор и учредитель компании «БелАудитАльянс»

Все варианты хороши, только угадать, на какую сумму вы получите счет, — нереально, так как зачастую цена, которую обычно указывают на сайте для привлечения клиента, в итоге может отличаться в разы.

Стоимость услуг должна рассчитываться индивидуально. Как правило, она зависит от осуществляемого вида деятельности компании, применяемой системы налогообложения, объема входящей/исходящей документации, количества сотрудников. Я приведу для примера 7 кейсов из нашей практики — чтобы вам проще было ориентироваться:

1. Ведение учета заработной платы у ИП

У индивидуального предпринимателя в штате 3 наемных работника. На аутсорсинг переданы следующие задачи:

  • Начисление заработной платы, расчет отпусков и больничных
  • Расчет налогов с заработной платы
  • Составление и подача квартальной отчетности в ФСЗН
  • Ведение персонифицированного учета
  • Ведение кадрового учета.

Цена за месяц без отчетности — 30 белорусских рублей ($ 14)

Цена за месяц с отчетностью — 100 белорусских рублей ($ 47)

Среднемесячная стоимость — 53 белорусских рубля ($ 25)

2. Ведение учета у ИП на УСН

Индивидуальный предприниматель занимается оптовой торговлей (импорт товара из стран дальнего зарубежья), торговлей по договорам комиссии, услуги оказывает редко. Примерное количество документов в месяц — до 10 накладных и 3 акта. Наемных работников нет.

Задачи бухгалтера:

  • Ведение учета в книге учета доходов и расходов по УСН
  • Ведение книги учета товаров от 2 до 4 позиций
  • Расчет налога и подача налоговой декларации по УСН в ИМНС
  • Консультационное сопровождение.

Цена за месяц без отчетности — 150 белорусских рублей ($ 71)

Цена за месяц с отчетностью — 350 белорусских рублей ($ 166)

Среднемесячная стоимость — 216 белорусских рублей ($ 102)

3. Ведение ИП с уплатой подоходного налога и НДС по товарам, ввезенным из России

Индивидуальный предприниматель занимается оптовой торговлей (импорт товара из РФ), торговлей по договорам комиссии. Примерное количество документов в месяц — 3−4 накладных на отгрузку, 5 накладных на приход товара (3 из РФ и 2 из РБ) с номенклатурой примерно 85−100 наименований, 2−5 документов на расходы ИП. В штате два наемных работника.

Сколько стоят бухгалтерские услуги на аутсорсе
Фото с сайта klerk.ru

Задачи бухгалтера:

  • Ведение книги учета товаров с 85−100 позициями
  • Начисление заработной платы, расчет отпусков и больничных
  • Расчет налогов с заработной платы
  • Составление и подача квартальной отчетности в ФСЗН
  • Ведение персонифицированного учета
  • Ведение кадрового учета
  • Составление и подача декларации по ввозному НДС, выставление ЭСЧФ на портал
  • Ведение учета в книге учета доходов и расходов
  • Составление и подача налоговой декларации по подоходному налогу в ИМНС
  • Консультационное сопровождение.

Цена за месяц без отчетности — 1000 белорусских рублей ($ 473)

Цена за месяц с отчетностью — 1500 белорусских рублей ($ 710)

Среднемесячная стоимость — 1167 белорусских рублей ($ 553)

4. Ведение учета организации, применяющей УСН без НДС, в книге учета доходов и расходов, оказывающей услуги на экспорт по разработке ПО и консультационные услуги

Организация — ООО с тремя участниками. Примерное количество документов в месяц — 5 валютных актов выполненных работ (экспорт услуг). В штате организации 5 сотрудников.

Задачи бухгалтера:

  • Ведение учета в книге учета доходов и расходов по УСН
  • Расчет налога и подача налоговой декларации по УСН в ИМНС
  • Начисление заработной платы, расчет отпусков и больничных
  • Расчет налогов с заработной платы
  • Составление и подача квартальной отчетности в ФСЗН, Белгосстрах
  • Ведение персонифицированного учета
  • Ведение кадрового учета
  • Ежемесячный статистический отчет 12-ВЭС
  • Налог на доходы иностранных организаций, НДС от сделок с нерезидентами
  • Расчет дивидендов и начисление подоходного налога при выплате
  • Консультационное сопровождение

Цена за месяц без отчетности — 250 белорусских рублей ($ 118)

Цена за месяц с отчетностью — 500 белорусских рублей ($ 237)

Среднемесячная стоимость — 330 белорусских рублей ($ 156)

5. Ведение бухгалтерского учета организации, применяющей УСН без НДС. Вид деятельности — торговля мебелью по образцам

Организация — частное предприятие — применяет УСН с ведением бухгалтерского учета. Примерное количество документов в месяц — 2−3 акта оказанных услуг по договорам комиссии, по затратам: 5−8 документов по арендной плате, коммунальным расходам, услугам связи, приобретение материалов через авансовые отчеты.

Задачи бухгалтера:

  • Подготовка и отправка банковских платежей (счет в белорусских рублях)
  • Ведение бухгалтерского учета
  • Начисление заработной платы, расчет отпусков и больничных
  • Расчет налогов с заработной платы
  • Составление и подача квартальной отчетности в ФСЗН, Белгосстрах
  • Ведение персонифицированного учета
  • Ведение кадрового учета
  • Расчет налога и подача налоговой декларации по УСН в ИМНС
  • Составление квартальной и годовой бухгалтерской отчетности (баланс)
  • Статистическая отчетность 4-инвест 1 раз в квартал
  • Консультационное сопровождение.

Цена за месяц без отчетности — 200 белорусских рублей ($ 95)

Цена за месяц с отчетностью — 350 белорусских рублей ($ 166)

Среднемесячная стоимость — 250 белорусских рублей ($ 118)

6. Ведение бухгалтерского учета туристической компании с применением УСН без НДС

Организация — ООО, турагент. Примерное количество документов в месяц — 4 отчета комиссионера, затраты по хозяйственной деятельности — 15 документов, кассовые операции — 6 приходных ордеров, банковские платежи — 20. В штате числится 3 сотрудника.

Задачи бухгалтера:

  • Подготовка и отправка банковских платежей (счет в белорусских рублях и в валюте)
  • Составление отчетов комиссионера и актов оказанных услуг
  • Ведение кассы
  • Регулярная сверка с контрагентами
  • Ведение бухгалтерского учета
  • Начисление заработной платы, расчет отпусков и больничных
  • Расчет налогов с заработной платы
  • Составление и подача квартальной отчетности в ФСЗН, Белгосстрах
  • Ведение персонифицированного учета
  • Ведение кадрового учета
  • Расчет налога и подача налоговой декларации по УСН в ИМНС
  • Составление месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности (баланс)
  • Статистическая отчетность 1-мп годовой, 4-ун 1 раз в квартал
  • Консультационное сопровождение.

Фиксированная месячная стоимость — 600 белорусских рублей ($ 284)

7. Ведение бухгалтерского учета организации по общей системе налогообложения с уплатой ввозного НДС из РФ

Организация — ООО с тремя учредителями — занимается оптовой торговлей, ввозит товары из России. Примерное количество документов в месяц — 10 накладных на отгрузку товаров, 4 приходных накладных, расходы организации 15−20 документов. Штатная численность 4 человека.

Задачи бухгалтера:

• Подготовка и отправка банковских платежей (один счет в белорусских рублях и один в валюте)

• Ведение бухгалтерского учета

• Начисление заработной платы, расчет отпусков и больничных

• Расчет налогов с заработной платы

• Составление и подача квартальной отчетности в ФСЗН, Белгосстрах

• Ведение персонифицированного учета

• Ведение кадрового учета

  • Квартальная налоговая отчетность — НДС и налог на прибыль
  • Выставление ЭСЧФ на портал и подписание входящих ЭСЧФ

• Составление квартальной и годовой бухгалтерской отчетности (баланс)

• Статистическая отчетность 1-мп и 1-торг и опт годовые

• Консультационное сопровождение.

Цена за месяц без отчетности — 400 белорусских рублей ($ 189)

Цена за месяц с отчетностью — 700 белорусских рублей ($ 331)

Среднемесячная стоимость — 500 белорусских рублей ($ 237)

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