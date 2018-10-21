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Ищем очевидцев ДТП с участием «маршрутки»!
22.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Сморгонским РОСК разыскиваются очевидцы (водители и пассажиры) по факту ДТП с участием «маршрутки» «Мерседес-Спринтер», произошедшего 14.08.2018 г. примерно в 21.30 на автодороге у д. Лисичино (вблизи д. Осиновщизна) Сморгонского района.
Очевидцев
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Сморгонским РОСК разыскиваются очевидцы (водители и пассажиры) по факту ДТП с участием «маршрутки» «Мерседес-Спринтер», произошедшего 14.08.2018 г. примерно в 21.30...
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