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Минчанин от скуки завёл себе кабана. На мужчину пожаловались соседи
Новости Беларуси. В Минске в квартире дома по проспекту Пушкина проживает кабан. На владельца питомца пожаловались соседи.
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По словам работников ЖЭС, жильцы одного из домов пожаловались, что у соседа живёт кабан, который мешает отдыхать.
Прибывшие в квартиру сотрудники ЖЭС и правоохранители убедились, что на балконе у 45-летнего безработного мужчины обитает кабан. Хозяин парнокопытного пояснил, что ему было скучно жить одному, поэтому он купил на рынке питомца.
Представители ЖЭС составили в отношении мужчины акт для его дальнейшего привлечения к административной ответственности.
В начале октября мы рассказывали про ещё одного необычного питомца.
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Новости Беларуси. В Минске в квартире дома по проспекту Пушкина проживает кабан. На владельца питомца пожаловались соседи. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к...
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