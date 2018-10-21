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В Минске было эвакуировано здание Первомайского суда из-за сумки
Новости Беларуси. 22 октября в Минске возле суда Первомайского района была обнаружена бесхозная сумка.
Как
Из здания суда эвакуировали 40 человек.
Выяснилось, что в сумке были личные вещи, их владельца ищут.
Осенью 2018 года в Минске таксист привёз подозрительные сумки в РУВД.
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Новости Беларуси. 22 октября в Минске возле суда Первомайского района была обнаружена бесхозная сумка. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к указанному месту без...
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