В Минске было эвакуировано здание Первомайского суда из-за сумки

Новости Беларуси. 22 октября в Минске возле суда Первомайского района была обнаружена бесхозная сумка.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к указанному месту без промедления выехала следственно-оперативная группа. Место, где находилась сумка, оцепили.

Из здания суда эвакуировали 40 человек.

Выяснилось, что в сумке были личные вещи, их владельца ищут.

Осенью 2018 года в Минске таксист привёз подозрительные сумки в РУВД.