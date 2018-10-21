|
«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском
Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности происшествия на автодроме под Витебском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 октября здесь проходили соревнования за Кубок Беларуси по автомобильному кроссу.
35-летний спортсмен не справился с управлением, в результате чего машина багги вылетела с дистанции и сбила двух судей. С многочисленными травмами их доставили в разные больницы города. Их жизни ничего не угрожает.
Александр Церковский, заведующий отделением травматологии БСМП Витебска:
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли документы по организации соревнований. Назначена автотехническая экспертиза. Отметим, что в поселке Тулово соревнования по автомобильному кроссу проходят несколько десятков лет. Трасса хорошо известна гонщикам, однако подобных происшествий не случалось ни разу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском
Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности происшествия на автодроме под Витебском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 октября здесь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)