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19-летний солдат погиб под колёсами фуры в Лепельском районе

22.10.2018 14:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 22 октября около трёх ночи в деревне Боровка Лепельского района фура сбила солдата.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём грузовика DAF в сцепке с полуприцепом БУРГ находился 31-летний водитель.  

На 167 км трассы МинскВитебск, где неподалёку расположена воинская часть, на дорогу перед DAF выбежал 19-летний военнослужащий.  

Водитель фуры не успел вовремя затормозить, произошёл наезд. От полученных травм парень погиб на месте.  

Ведётся проверка, выясняются обстоятельства случившегося.  

Осенью 2018 года ночью в Барановичском районе BMW насмерть сбил двух человек.  

Пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте и без фликеров – подробнее здесь.  

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 22 октября около трёх ночи в деревне Боровка Лепельского района фура сбила солдата.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём...
 
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