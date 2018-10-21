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19-летний солдат погиб под колёсами фуры в Лепельском районе
Новости Беларуси. 22 октября около трёх ночи в деревне Боровка Лепельского района фура сбила солдата.
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На 167 км трассы Минск – Витебск, где неподалёку расположена воинская часть, на дорогу перед DAF выбежал 19-летний военнослужащий.
Водитель фуры не успел вовремя затормозить, произошёл наезд. От полученных травм парень погиб на месте.
Ведётся проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
Осенью 2018 года ночью в Барановичском районе BMW насмерть сбил двух человек.
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Новости Беларуси. 22 октября около трёх ночи в деревне Боровка Лепельского района фура сбила солдата. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём...
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