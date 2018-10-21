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На белорусско-литовских пунктах пропуска в очереди около 1000 грузовиков. Комментарий Гродненской региональной таможни
Новости Беларуси. Транспортный коллапс на белорусско-литовских пунктах пропуска. В очереди стоят около тысячи грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая сложная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог» – там въезда в Литву ожидают более 350 машин.
Специалисты называют одной из причин, что в Литву нет ограничения по ввозу топлива в баке грузовика. Это позволяет экономить не только водителю, но и компании-перевозчику. К тому же, заторы могут быть связаны с неритмичной работой персонала сопредельной страны.
Иван Телешинский, первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
На сегодняшний день на утро мы можем говорить следующее: порядка 25 % тех транспортных средств, которые ожидают въезд в сопредельное государство, таможенной службой Республики Беларусь оформлены и ждут заезда на сопредельную территорию.
По статистике, именно в октябре возрастает поток грузов в Евросоюз, что связано с приближающимися новогодними праздниками. Белорусские таможенники работают в усиленном режиме и рекомендуют для поездок выбирать белорусско-польские пункты пропуска.
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На белорусско-литовских пунктах пропуска в очереди около 1000 грузовиков. Комментарий Гродненской региональной таможни
Новости Беларуси. Транспортный коллапс на белорусско-литовских пунктах пропуска. В очереди стоят около тысячи грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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