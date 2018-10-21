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Память жертв Минского гетто почтили на митинге в мемориальном комплексе «Яма»
Новости Беларуси. Печальная дата в мировой истории. В Беларуси вспоминают жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурный митинг прошел в мемориальном комплексе «Яма». Это место расправы над евреями, которых уничтожили фашисты 75 лет назад.
Во время войны за колючей проволокой были 39 улиц, а на них – 100 тысяч обреченных. Выжили единицы.
Память жертв геноцида приехали почтить в Минск представители Израиля, США, стран Европы, многочисленных международных организаций и общественных объединений. Перед участниками памятных мероприятий к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто озвучили обращение Президента Беларуси. В нем подчеркивается, что наша земля, где погиб каждый третий житель, пропитанная слезами безвинных людей, дала новые ростки: взрастила поколение, которое помнит уроки истории и бережет мир.
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Новости Беларуси. Печальная дата в мировой истории. В Беларуси вспоминают жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурный митинг...
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