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Память жертв Минского гетто почтили на митинге в мемориальном комплексе «Яма»

22.10.2018 14:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Печальная дата в мировой истории. В Беларуси вспоминают жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурный митинг прошел в мемориальном комплексе «Яма». Это место расправы над евреями, которых уничтожили фашисты 75 лет назад.

Память жертв Минского гетто почтили на митинге в мемориальном комплексе «Яма»

Память жертв Минского гетто почтили на митинге в мемориальном комплексе «Яма»

Во время войны за колючей проволокой были 39 улиц, а на них – 100 тысяч обреченных. Выжили единицы.

Память жертв геноцида приехали почтить в Минск представители Израиля, США, стран Европы, многочисленных международных организаций и общественных объединений. Перед участниками памятных мероприятий к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто озвучили обращение Президента Беларуси. В нем подчеркивается, что наша земля, где погиб каждый третий житель, пропитанная слезами безвинных людей, дала новые ростки: взрастила поколение, которое помнит уроки истории и бережет мир.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Печальная дата в мировой истории. В Беларуси вспоминают жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурный митинг...
 
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