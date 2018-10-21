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«Больше похожа на сестру, да?» Равшана Куркова показала фото с мамой

22.10.2018 14:22 — Разное | СТВ  
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Новости России. Равшана Куркова показала свою «киношную» маму.

Снимок с актрисой Куркова опубликовала на своей странице в Instagram.

Равшана Куркова:
Знакомьтесь – прекрасная и талантливая Карина Арутюнян, моя игровая «мама» в «За первого встречного». Больше похожа на сестру, да? Ну мне не привыкать, потому что с моей реальной мамой мы тоже так в жизни выглядим.

Подписчики отметили, что во внешности у двух актрис действительно есть сходства. «Две красивые женщины и талантливые актрисы».

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Равшана Куркова иногда публикует в соцсетях и фото со своей настоящей мамой – актрисой Рано Кубаевой.

«Больше похожа на сестру, да?» Равшана Куркова показала фото с мамой
Фото: instagram.com/rav_shana

Равшана периодически вспоминает истории, связанные с родителями. Ведь она продолжила актерскую династию.

«Помню, очень переживала в детстве, что так мало взяла от мамы, только голос. Всегда восхищалась и до сих пор восхищаюсь маминой красотой. А ещё, удивительное ощущение –  смотреть на фото родных, когда они младше, чем ты сейчас».

«Больше похожа на сестру, да?» Равшана Куркова показала фото с мамой
Мама актрисы в молодости. Фото: instagram.com/rav_shana

Что читает, где отдыхает и кто такой Клаус: Instagram-обзор Равшаны Курковой (читать далее).

 
 
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Новости России. Равшана Куркова показала свою «киношную» маму. Снимок с актрисой Куркова опубликовала на своей странице в Instagram. Равшана Куркова:Знакомьтесь –...
 
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