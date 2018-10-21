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«Больше похожа на сестру, да?» Равшана Куркова показала фото с мамой
Новости России. Равшана Куркова показала свою «киношную» маму.
Снимок с актрисой Куркова опубликовала на своей странице в Instagram.
Равшана Куркова:
Подписчики отметили, что во внешности у двух актрис действительно есть сходства. «Две красивые женщины и талантливые актрисы».
Равшана Куркова иногда публикует в соцсетях и фото со своей настоящей мамой – актрисой Рано Кубаевой.
Равшана периодически вспоминает истории, связанные с родителями. Ведь она продолжила актерскую династию.
«Помню, очень переживала в детстве, что так мало взяла от мамы, только голос. Всегда восхищалась и до сих пор восхищаюсь маминой красотой. А ещё, удивительное ощущение – смотреть на фото родных, когда они младше, чем ты сейчас».
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Новости России. Равшана Куркова показала свою «киношную» маму. Снимок с актрисой Куркова опубликовала на своей странице в Instagram. Равшана Куркова:Знакомьтесь –...
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