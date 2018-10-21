Китайский металл гнется даже в танках

Фотографию погнутого ведущего колеса (ведущей звездочки) китайского танка Тип-96 опубликовал паблик «Военный осведомитель». Металл из которого был сделан элемент подвески оказался ненадлежащего качества. Снимок был сделан в России во время учений «Восток-2018» одним из подписчиков.



Фото: «Военный осведомитель»



Фото: «Военный осведомитель»

К слову, это не первый раз, когда у китайских танков возникают проблемы с подвеской.

Когда на танковый биатлон в России в 2016 году китайцы привезли свой новейший танк «Тип-96В», тот во время гонки лишился катка (элемент гусеничного движителя, являющийся подвижной опорой для танка).



Фото: tvzvezda.ru

Команда КНР оперативно заменила машину на запасную, однако из-за этого ей был начислен один штрафной круг.

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