|
Китайский металл гнется даже в танках
Фотографию погнутого ведущего колеса (ведущей звездочки) китайского танка Тип-96 опубликовал
К слову, это не первый раз, когда у китайских танков возникают проблемы с подвеской.
Команда КНР оперативно заменила машину на запасную, однако из-за этого ей был начислен один штрафной круг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снимок был сделан в России во время учений "Восток-2018"
|
Свежие газеты
Архив (Разное)