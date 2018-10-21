ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайский металл гнется даже в танках

22.10.2018 16:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фотографию погнутого ведущего колеса (ведущей звездочки) китайского танка Тип-96 опубликовал паблик «Военный осведомитель». Металл из которого был сделан элемент подвески оказался ненадлежащего качества. Снимок был сделан в России во время учений «Восток-2018» одним из подписчиков.


Фото: «Военный осведомитель»

Фото: «Военный осведомитель»

К слову, это не первый раз, когда у китайских танков возникают проблемы с подвеской.
Когда на танковый биатлон в России в 2016 году китайцы привезли свой новейший танк «Тип-96В», тот во время гонки лишился катка (элемент гусеничного движителя, являющийся подвижной опорой для танка).


Фото: tvzvezda.ru

Команда КНР оперативно заменила машину на запасную, однако из-за этого ей был начислен один штрафной круг.

Читайте также: В России на съемках фильма немецкий танк раздавил каскадера

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снимок был сделан в России во время учений "Восток-2018"
 
Новости дня
Новости разные
 
Новым бойфрендом Марии Шараповой стал британский миллионер, который говорит по-русски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика