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Новым бойфрендом Марии Шараповой стал британский миллионер, который говорит по-русски

22.10.2018 16:06 — Разное | Tut.by  
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Российская теннисистка Мария Шарапова представила в Instagram своего нового бойфренда — британского миллионера Александра Гликса. Пара публикует похожие снимки в соцсетях, Мария сопроводила сердечком одно из фото со своим избранником, а ранее их особые теплые отношения зафиксировали папарацци.


Фото со страницы vk.com/omashe

О романе Шараповой и Гликса заговорили в январе, когда пару сфотографировали вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Перед Уимблдонским турниром Мария и Александр посетили благотворительный бал, устроенный сэром Элтоном Джоном.

39-летний Гликс c 2012 по 2016 годы состоял с браке с дизайнером Мишей Нону, а сегодня вновь входит в список самых завидных женихов Великобритании. Его состояние оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. Александр является одним из основателей аукционного дома Paddle8 и вхож в королевскую семью.


Фото из Instagram Шараповой и Гилкса

Фото: LEGION-MEDIA

Фото: LEGION-MEDIA

Фото: LEGION-MEDIA

Ранее Мария Шарапова встречалась со спортсменами: была помолвлена со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем и в течение трех лет состояла в отношениях с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Нынче Шарапова располагается на 29-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В текущем сезоне она одержала 20 побед и потерпела 11 поражений, а также заработала 1,3 млн долларов. Мария является обладательницей 36 титулов, серебряным призером Олимпиады 2012 года в Лондоне и экс-первой ракеткой мира (2005).

 
 
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Пара публикует похожие снимки в соцсетях, Мария сопроводила сердечком одно из фото со своим избранником, а ранее их особые теплые отношения зафиксировали...
 
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