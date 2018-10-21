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За три недели "Веном" собрал больше полумиллиона белорусских рублей. На что смотрели минчане

22.10.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
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Да ладно! Уже третью неделю подряд фантастический боевик «Веном» лидирует в минском прокате по кассовым сборам. Кроме него в топе разместились актуальный триллер «Хэллоуин», картина про астронавта Нила Армстронга «Человек на Луне» и детективный триллер «Ничего хорошего в отеле „Эль-рояль“». Среди кассовых лент недели затесалась одна-единственная премьера прошлой недели — семейная анимация «Смолфут». Посмотрите, на каких местах и с какой кассой расположились эти фильмы.


По данным УП «Киновидеопрокат», безоговорочный лидер этой недели, как, впрочем, и двух предыдущих, — фильм «Веном»: в его копилке 75 тысяч рублей. На этот раз его успели посмотреть более 12 тысяч зрителей, то есть суммарно за время пребывания в минском прокате на него сходили по меньшей мере 94 тысячи минчан.

Если вы каким-то чудом так и не попали в кинотеатр на лидера бокс-офиса, напомним: Веном — один из самых известных сегодня комикс-персонажей, который сперва был всего лишь версией костюма Человека-паука. Фильм про разумное существо инопланетного происхождения, вселившееся в тело журналиста Эдди Брока (Том Харди).

На втором месте — прямое продолжение первой ленты 1978 года хоррор «Хэллоуин» с кассой в 31,5 тысячи рублей. Главную роль здесь играет Джейми Ли Кертис, вновь вернувшаяся к роли Лори Строуд после «Хэллоуина: Воскрешение». Роль Майкла Майерса в большинстве сцен вновь играет Ник Кастл, который играл его в фильме сорокалетней давности. Предлагаем посмотреть, как изменились актеры оригинального фильма «Хэллоуин» 1978 года режиссера Джона Карпентера по сравнению с картиной 2018 года.


Третьей стала детская анимация «Смолфут» (17,3 тысячи рублей). «Смолфут» переворачивает миф о бигфутах с ног на голову. В нем молодой находчивый йети сталкивается с тем, чего, по его глубокому убеждению, не существует — человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и шанс завоевать девушку его мечты. А еще — вызывают переполох среди простых йети, которые теперь гадают, что же еще обитает в большом мире за пределами их маленькой заснеженной деревушки.

Четвертое и пятое место у фильмов «Ничего хорошего в отеле „Эль-рояль“» и «Человек на Луне». Тревожная картина про отель — прообраз знаменитого Cal Neva Resort & Casino, которым когда-то владел Фрэнк Синатра, — собрала в минском прокате 15,7 тысячи рублей и вторую неделю подряд попадает в топ самых кассовых лент. Как и картина про «маленький шаг для человека и большой — для человечества»: «Человек на Луне» занимает пятую строчку с кассой в 13,6 тысячи рублей. Если интересно, почитайте нашу рецензию на этот фильм режиссера «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла.

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20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида, который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.

 
 
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AFISHA.TUT.BY традиционно делится списком самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
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