Бывший устроил персональный ад: подробности нападения на белоруску

"Спутник" . Витеблянка, на которую 14 октября напал бывший сожитель, сейчас находится в реанимации и пускают к ней только родителей, передает





В тот день около 6 часов утра на линию 102 поступил вызов: звонила женщина, которая сообщила, о том что, ее преследует знакомый. Затем оператор услышал звуки борьбы и женские крики. На предполагаемое место преступления незамедлительно выехал наряд. Прибывшие милиционеры обнаружили женщину с ножевыми ранениями. Преступнику удалось скрыться, но его личность быстро установили – им оказался ранее судимый бывший сожитель потерпевшей. Через час мужчину задержали бойцы ОМОН.





Родственники пострадавшей обратились в редакцию Sputnik и рассказали, что мужчина преследовал бывшую возлюбленную и ее семью в течение нескольких лет, при этом заявления в милицию не смогли защитить женщину от нападения.





Ударил жену кинжалом по голове





«Лена, сестра моей жены, довольно долго встречалась с Леонидом, и пока он не начал пить, все у них было относительно нормально. Потом запил, пошли побои, скандалы, ревность – он вел себя неадекватно. Как выяснилось, у него какая-то степень шизофрении, но при этом он может отвечать за свои поступки», – рассказал корреспонденту Сергей.





В итоге Лена ушла от сожителя и переехала к сестре. Это было несколько лет назад. С тех пор мужчина начал ее преследовать и вести себя крайне агрессивно. По словам Сергея, однажды, когда Елена зашла по делам к бывшему сожителю, тот избил ее металлической трубой, в которую был залит свинец. Тогда женщина решила не обращаться в милицию, хотя все тело у нее было синее от побоев.





Были постоянные звонки с угрозами, а около двух лет назад Леонид первый раз напал на бывшую возлюбленную с ножом. Его осудили на полтора года колонии. Освободился мужчина 11 декабря.





«Спустя девять дней после освобождения это чудовище разбило голову моей жене бебутом (длинный изогнутый кинжал – Sputnik)», – вспоминает Сергей.









Поскольку Лена живет у сестры, её родственники невольно оказались вовлечены в конфликт. Во время празднования дня рождения одного из членов семьи Лене начал звонить бывший сожитель. После серии звонков и смс с угрозами Сергей не выдержал и пошел разбираться к Леониду домой. По словам мужчины, последней каплей, переполнившей его чашу терпения, стал вопрос бывшего возлюбленного Лены о том, хотят ли они увидеть своих детей с отрезанными головами.





Леонид живет от семьи Лены относительно недалеко. Когда Сергей добрался до нужного адреса, ему позвонила жена и сказала, что видит Леонида под своими окнами, причем в руках тот держит какой-то предмет, потом выяснилось, что это был незаточенный кинжал-бебут.





К тому времени как Сергей успел вернуться домой, Леонид несколько раз плашмя ударил его жену кинжалом по голове. Мужчины начали драться, кинжал удалось выбить, за это время прибыли милиция и скорая.





По словам Сергея, сначала бывшему сожителю Елены инкриминировали покушение на убийство, но на последнем, девятом, судебном заседании статью переквалифицировали на «причинение легких телесных повреждений», поскольку, по мнению суда и врачей, угрозы жизни эти раны не представляли. В итоге Леониду присудили полгода колонии.





Нападение





«Я ума не приложу, как так?! После всего, что было, ему дали всего полгода! Освободившись этим летом, он попытался проникнуть к нам через балкон: мы живем на первом этаже. Дочь была дома и все видела», – рассказал Сергей.





На Леонида написали заявление. По воспоминаниям Сергея, за попытку проникновения преследователя судили, но вины его не доказали, хотя и балкон был испорчен, и замки сломаны.





А чуть больше недели назад Леонид разбил двумя кусками кирпича балконное стекло. Опять вызвали милицию, и опять хулиган остался безнаказанным.





И вот на днях Лена пошла на работу в первую смену. Леонид встретил ее и попытался напасть, но прохожий отбил женщину и некоторое время ее провожал. Потом отправился по своим делам.





Дождавшись, когда Лена осталась одна, Леонид напал на неё с ножом. По словам родственников, у женщины пробито легкое, поврежден глаз, порезано лицо. Сейчас она находится в реанимации, и пускают к ней только родителей. Врачам удалось восстановить глаз, но сможет ли она им видеть, остается под вопросом.





Писали заявления, но они не помогли





По воспоминаниям родственников Елены, они написали в милицию много заявлений о преследовании и угрозах семье, но правоохранители на обращения не отреагировали.





По словам Сергея, родственники пострадавшей подали жалобу в Главное управление собственной безопасности по Витебской области МВД на бездействие сотрудников милиции. Бумагу у них принял лично начальник управления и пообещал разобраться в ситуации.





Комментарий милиции





«С декабря 2015 года в милицию поступило восемь заявлений, как от потерпевшей, так и от ее родственников. Все они были рассмотрены в порядке, установленном УПК, и по каждому проведена проверка. В результате было возбуждено три уголовных дела по статьям «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества», «Истязание» и «Умышленное причинение легкого телесного повреждения», их рассмотрел суд. Кроме того, гражданин дважды был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и оскорбление», – прокомментировала ситуацию официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.





Она также добавила, что по одному эпизоду административный процесс был прекращен из-за недоказанности вины. В другом случае было отказано в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия в деянии состава преступления.





Шкуратова уточнила, что рассмотрение одного из дел об административном правонарушении по статье «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества» было прекращено в суде в связи с тем, что заявительница сама ходатайствовала о не привлечении Леонида к ответственности.





«В ходе расследования нынешнего уголовного дела по факту причинения жительнице областного центра тяжких телесных повреждений, дополнительно будут изучены причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления», – заключила Шкуратова.