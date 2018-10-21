На текущей неделе в Беларуси ожидаются мокрый снег и сильный ветер

23 октября в ночные часы будет от 0 до +6 градусов, в дневные — 5-11 тепла. Кратковременные дожди пройдут почти по всей стране. Во второй половине дня по Брестской области возможен сильный порывистый ветер (он сохранится и в среду).





24 октября также возможен кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, днем — 3-9 тепла.





В четверг, 25 октября, ночью почти по всей стране прогнозируется сильный порывистый ветер, пройдут дожди. Синоптики допускают, что пройдет и мокрый снег. В ночные часы ожидается от -1 до +4, в дневные — 3-9 тепла.





26 октября ночью и утром кратковременные дожди могут пройти вместе с мокрым снегом. Ночью на Витебщине будет до -4 градусов, в Брестской области — до +4. Днем температура воздуха составит 3-9 градусов со знаком "плюс" (в Брестской области — до +11).