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На текущей неделе в Беларуси ожидаются мокрый снег и сильный ветер

22.10.2018 14:38 — Разное | Партизан  
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На текущей неделе в Беларуси ожидается мокрый снег, информирует БЕЛТА со ссылкой на синоптиков. Уже во вторник погода в нашей стране испортится, а с четверга прогнозируется ночная минусовая температура.

23 октября в ночные часы будет от 0 до +6 градусов, в дневные — 5-11 тепла. Кратковременные дожди пройдут почти по всей стране. Во второй половине дня по Брестской области возможен сильный порывистый ветер (он сохранится и в среду).

24 октября также возможен кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, днем — 3-9 тепла.

В четверг, 25 октября, ночью почти по всей стране прогнозируется сильный порывистый ветер, пройдут дожди. Синоптики допускают, что пройдет и мокрый снег. В ночные часы ожидается от -1 до +4, в дневные — 3-9 тепла.

26 октября ночью и утром кратковременные дожди могут пройти вместе с мокрым снегом. Ночью на Витебщине будет до -4 градусов, в Брестской области — до +4. Днем температура воздуха составит 3-9 градусов со знаком "плюс" (в Брестской области — до +11).

 
 
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На текущей неделе в Беларуси ожидается мокрый снег, информирует БЕЛТА со ссылкой на синоптиков. Уже во вторник погода в нашей стране испортится, а с четверга...
 
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