43-летняя минчанка Ольга Репина зажгла в проекте ТНТ

Минчанка Ольга Репина стала участницей пятого сезона шоу «Танцы», которое показывается на канале ТНТ. По правилам шоу, в нем могут принимать участие лица, моложе 35 лет. Но блестящее выступление 43-летней Ольги в отборе поразило жюри, и для нее сделали исключение.





— Я знаю, что [в шоу принимают] до 35. Но в мое время не было таких шикарных проектов, — говорит минчанка.





Ольга Репина закончила минское хореографическое училище и 15 лет танцевала в балетной труппе Музыкального театра.





— Стандартный репертуар артиста Музыкального театра — и балеты (классические и современные), и мюзиклы. Где-то сольные, где-то кордебалетные, где-то ведущие партии.





Окончив карьеру Ольга Репина получила образование как хореограф. Она — одна из четырех первых учеников знаменитого Валентина Елизарьева (вместе с Раду Поклитару, Натальей Фурман и Оксаной Семеновой).





Около десяти лет назад она основала «Студию танца Ольги Репиной», в которой преподается как современная хореография, так и классический танец.



