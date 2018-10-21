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Изучение общественного мнения по вопросу работы ЖКХ

22.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Брестский областной исполнительный комитет проводит изучение общественного мнения по вопросу качества оказания услуг организациями сферы ЖКХ. Предлагаем оценить их работу, заполнив приведенную анкету из 6 вопросов.

  Анкетирование проводится анонимно и не является формой электронного обращения.

 
 
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  Брестский областной исполнительный комитет проводит изучение общественного мнения по вопросу качества оказания услуг организациями сферы ЖКХ. Предлагаем...
 
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