|
Изучение общественного мнения по вопросу работы ЖКХ
22.10.2018 — Разное | Пинский Вестник
>
Брестский областной исполнительный комитет проводит изучение общественного мнения по вопросу качества оказания услуг организациями сферы ЖКХ. Предлагаем оценить их работу, заполнив приведенную анкету из 6 вопросов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский областной исполнительный комитет проводит изучение общественного мнения по вопросу качества оказания услуг организациями сферы ЖКХ. Предлагаем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)