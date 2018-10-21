ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!!!

К сведению пассажиров!

В связи

с отменой некоторых поездов

Калинковичского направления,

23 и 25 октября

организовано движение автобуса по пригородному маршруту

Жлобин–Мормаль

от АВ «Жлобин» в 8-40, 14-50

с д.Мормаль в 9-25, 15-35





Справки по тел 114

Филиал «Жлобинавтотранс»

ОАО «Гомельоблавтотранс»

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