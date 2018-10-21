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ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!!!
22.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
К сведению пассажиров!
В связи
с отменой некоторых поездов
Калинковичского направления,
23 и 25 октября
организовано движение автобуса по пригородному маршруту
Жлобин–Мормаль
от АВ «Жлобин» в 8-40, 14-50
с д.Мормаль в 9-25, 15-35
Справки по тел 114
Филиал «Жлобинавтотранс»
ОАО «Гомельоблавтотранс»
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К сведению пассажиров! В связи с отменой некоторых поездов Калинковичского направления, 23 и 25 октября организовано движение автобуса...
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