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В эту субботу несколько заведений Слуцка отпразднуют Хеллоуин

22.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В субботу, 27 октября, в нескольких заведениях Слуцка пройдут тематические хеллоуин-вечеринки. SlutskGorod позвонил владельцам и администраторам кафе и узнал, что они готовят к кельтскому «Вечеру всех святых». 

Клуб «Паркинг»

Хеллоуин-вечеринка пройдёт в эту субботу, время и подробности пока уточняются. 

Кафе «Непариж»

Планирует праздновать Хеллоуин два дня, в пятницу и субботу. В пятницу пройдёт лёгкая вводная вечеринка, всё основное движение будет проходить в субботний вечер. Для гостей оформят помещение, персонал облачится в костюмы, будет играть фоновая музыка. Планируется подача специальных коктейлей и скидки для посетителей в тематических костюмах и макияже. 

Бар «Доски»

В эту субботу украсит зал, пройдёт вечеринка с ди-джеем, для гостей в костюмах будут предусмотрены специальные акции. 

Кафе «Нон-стоп»

Возможно, проведёт тематическую дискотеку в эту субботу. Информация пока уточняется.

Кальянная «Мята»

Собирается провести Хеллоуин отдельно - в субботу, 3 ноября, и приурочить к этому своё официальное открытие. Подробности будут известны позже.

Другие...

Кафе «Вояж» не будет праздновать Хеллоуин из-за спецзаказа,  «Санта» и «Сорренто» также ничего не планируют, «Завалинка» с празднованием пока не определилась. Информация по кофейне «Про кофе» пока уточняется. 


  • Информация в этой публикации будет дополняться и обновляться в течение недели. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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27 октября в нескольких заведениях Слуцка пройдут тематические хеллоуин-вечеринки. Мы позвонили администраторам кафе и узнали, что они готовят к кельтскому...
 
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