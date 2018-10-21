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В эту субботу несколько заведений Слуцка отпразднуют Хеллоуин
22.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В субботу, 27 октября, в нескольких заведениях Слуцка пройдут тематические хеллоуин-вечеринки. SlutskGorod позвонил владельцам и администраторам кафе и узнал, что они готовят к кельтскому «Вечеру всех святых».
Клуб «Паркинг»
Хеллоуин-вечеринка пройдёт в эту субботу, время и подробности пока уточняются.
Кафе «Непариж»
Планирует праздновать Хеллоуин два дня, в пятницу и субботу. В пятницу пройдёт лёгкая вводная вечеринка, всё основное движение будет проходить в субботний вечер. Для гостей оформят помещение, персонал облачится в костюмы, будет играть фоновая музыка. Планируется подача специальных коктейлей и скидки для посетителей в тематических костюмах и макияже.
Бар «Доски»
В эту субботу украсит зал, пройдёт вечеринка с ди-джеем, для гостей в костюмах будут предусмотрены специальные акции.
Кафе «Нон-стоп»
Возможно, проведёт тематическую дискотеку в эту субботу. Информация пока уточняется.
Кальянная «Мята»
Собирается провести Хеллоуин отдельно - в субботу, 3 ноября, и приурочить к этому своё официальное открытие. Подробности будут известны позже.
Другие...
Кафе «Вояж» не будет праздновать Хеллоуин из-за спецзаказа, «Санта» и «Сорренто» также ничего не планируют, «Завалинка» с празднованием пока не определилась. Информация по кофейне «Про кофе» пока уточняется.
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27 октября в нескольких заведениях Слуцка пройдут тематические хеллоуин-вечеринки. Мы позвонили администраторам кафе и узнали, что они готовят к кельтскому...
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