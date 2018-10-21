Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездной серии в Континентальной хоккейной лиги.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После восьми поражения кряду, включая субботнее фиаско в игре с «Сибирью» (0:6), минчане постараются прервать серию в Астане, где встретятся с местным «Барысом».

Команда, которой руководит белорусский тренер Андрей Скабелка, уверенно входит в зону плей-офф, одержав 10 побед в 17 играх.

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Хенкель, Казионов — С. Костицын (К) — А. Костицын (А); Хохлов — Осипов, Китаров — Ковыршин — Степанов; Знахаренко — Готовец, Буйницкий — Хауден (А) — Пулккинен; Дроздов — Волков — Артемов; Евенко.

«Барыс»: Карлссон (Граховина); Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски; Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко; Семенов — Климонтов, Михайлис — Волк — Шевченко; Данияр Самат — Орехов, Гурков — Сагадеев — Акользин.

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