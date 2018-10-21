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Мокрый снег возможен в Беларуси на этой неделе

22.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Мокрый снег возможен в Беларуси на этой неделе
В Беларуси в середине этой недели возможен мокрый снег, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Понедельник еще радует нас солнечной погодой, но уже в предстоящие сутки погода ухудшится, и до конца рабочей недели ожидается неустойчивая ветреная с дождями погода, в середине недели возможен мокрый снег», — сказали в Белгидромете.

Во вторник, 23 октября, атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря, обусловят на большей части территории республики кратковременные дожди, днем с порывистым ветром. По юго-западу страны во второй половине дня ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха по республике ночью составит от нуля до 6 градусов тепла, днем — 5-11 со знаком плюс.

В среду, 24 октября, погодные условия будут определять атмосферные фронты циклона, который будет смещаться вдоль северо-восточных границ страны. Ожидается преобладание облачной погоды, временами осадки, в основном дождь. По юго-западу сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит плюс 1 — плюс 6, днем — 3-9 градусов тепла.

В четверг, 25 октября, в тылу циклона, который сместится на центральные районы России, во многих районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ночью на большей части территории, а днем по юго-востоку страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит минус 1 — плюс 4, днем по республике ожидается 3-9 градусов тепла.

В пятницу, 26 октября, в отдельных районах страны не обойдется без кратковременных дождей, ночью и в утренние часы — с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от минус 4 по северо-востоку до плюс 4 по юго-западу. Днем температура в основном составит 3-9 градусов тепла, в юго-западных районах повысится до плюс 11.

 
 
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В Беларуси в середине этой недели возможен мокрый снег, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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