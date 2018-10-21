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На совещании у президента предложили уравнять розничные цены на некоторые виды алкоголя

22.10.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси могут принять решение об установлении единых розничных цен на некоторые виды алкогольной продукции. Такое предложение рассматривалось сегодня на совещании у президента Беларуси о развитии ликеро-водочной отрасли, рассказал журналистам вице-премьер Михаил Русый, передает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59943.php

На совещании у президента предложили уравнять розничные цены на некоторые виды алкоголя

Фото: Reuters

«Мы внесли предложение усилить меры государственного регулирования через массовые виды ликеро-водочных изделий (по аналогу целого ряда стран): установление минимальной входной цены, единой торговой наценки и, следовательно, единой цены в рознице. Такие подходы будут отработаны», — заявил вице-премьер.

Он также отметил, что те, кто будет производить продукцию премиум-класса, эксклюзивную, сувенирную алкогольную продукцию, будут работать по договорным ценам.

Напомним, сегодня прошло совещание у Александра Лукашенко по вопросам развития ликеро-водочной отрасли. Президент Беларуси констатировал появление признаков недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке алкоголя, наличие сложностей во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, медленный рост экспорта.

«Алкогольная продукция — товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить исходя из опыта работы последних лет», — сказал президент.

 
 
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В Беларуси могут принять решение об установлении единых розничных цен на некоторые виды алкогольной продукции. Такое предложение рассматривалось сегодня на...
 
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